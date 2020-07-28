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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл призвал не отказываться от православия
Патриарх Кирилл призвал не отказываться от православия и следовать историческому выбору князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Патриарх Кирилл призвал не отказываться от православия

16:11 28.07.2020 (обновлено: 17:03 28.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал не отказываться от православия и следовать историческому выбору князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
Патриарх Кирилл во вторник выступил с проповедью после праздничной литургии в московском храме Христа Спасителя, в ходе которой назвал крещение Руси чудом.
"Божие чудо. Столетия люди жили, поклоняясь идолам - какая же была мощная религиозная убежденность. Князь Владимир почти без реального сопротивления крестит весь народ. Возможно ли было так, в одночасье, развернуть всю общественную, государственную и личную жизнь людей, как это удалось сделать князю Владимиру? Поэтому, конечно, крещение Руси было благодатным Божиим даром", - сказал патриарх.
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По его словам, крещение князя Владимира, который был язычником, также чудесно. Он отметил, что в работах светских историков факт крещения князя Владимира "обставляется политическими предпосылками": "мол, нужно было постараться войти в культурное пространство Византии и заручиться поддержкой мощных союзников". "На его душе – десятки загубленных человеческих жизней. Почему он раскаялся? Никто его не обвинял. Но он сам раскаивается во всем, что совершил, и принимает крещение, а потом и принимает решение крестить весь свой народ. Это чудо", - сказал предстоятель Русской церкви.
Патриарх призвал людей не отказываться от православия, следовать историческому движению по этому пути. "Я поздравляю всех вас с этим праздником. Да благословит Господь наш дальнейшее историческое движение по этому пути. Особая молитва в том, чтобы верность князю Владимиру, избранному им пути, вере православной и Церкви Божией не оставляло наш народ",- сказал он.
Кроме того, патриарх отметил, что иногда Бог "употребляет силу", чтобы вернуть людей на путь истины. "Кто только не ставил под сомнения нравственный кодекс человеческого общежития, как он представлен в Слове Божием, - ничего не получилось. Каждый живет, в конце концов, по совести, в которой этот нравственный "кодекс" отображается. А если совесть "сгорает", тогда иногда Господь употребляет силу, если человек не совсем пропащий, чтобы вернуть его на путь истины", - заключил он.
Обычно в День крещения Руси день патриарх совершал крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там - торжественный молебен святому, однако в этом году угроза коронавируса приостановила эту церковную традицию. Во вторник во всех храмах Русской церкви, по благословению патриарха Кирилла, совершают праздничный колокольный звон. Колокола звонили в полдень по местному времени.
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