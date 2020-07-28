Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал не отказываться от православия и следовать историческому выбору князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.

Патриарх Кирилл во вторник выступил с проповедью после праздничной литургии в московском храме Христа Спасителя, в ходе которой назвал крещение Руси чудом.

"Божие чудо. Столетия люди жили, поклоняясь идолам - какая же была мощная религиозная убежденность. Князь Владимир почти без реального сопротивления крестит весь народ. Возможно ли было так, в одночасье, развернуть всю общественную, государственную и личную жизнь людей, как это удалось сделать князю Владимиру? Поэтому, конечно, крещение Руси было благодатным Божиим даром", - сказал патриарх.

По его словам, крещение князя Владимира, который был язычником, также чудесно. Он отметил, что в работах светских историков факт крещения князя Владимира "обставляется политическими предпосылками": "мол, нужно было постараться войти в культурное пространство Византии и заручиться поддержкой мощных союзников". "На его душе – десятки загубленных человеческих жизней. Почему он раскаялся? Никто его не обвинял. Но он сам раскаивается во всем, что совершил, и принимает крещение, а потом и принимает решение крестить весь свой народ. Это чудо", - сказал предстоятель Русской церкви.

Патриарх призвал людей не отказываться от православия, следовать историческому движению по этому пути. "Я поздравляю всех вас с этим праздником. Да благословит Господь наш дальнейшее историческое движение по этому пути. Особая молитва в том, чтобы верность князю Владимиру, избранному им пути, вере православной и Церкви Божией не оставляло наш народ",- сказал он.

Кроме того, патриарх отметил, что иногда Бог "употребляет силу", чтобы вернуть людей на путь истины. "Кто только не ставил под сомнения нравственный кодекс человеческого общежития, как он представлен в Слове Божием, - ничего не получилось. Каждый живет, в конце концов, по совести, в которой этот нравственный "кодекс" отображается. А если совесть "сгорает", тогда иногда Господь употребляет силу, если человек не совсем пропащий, чтобы вернуть его на путь истины", - заключил он.