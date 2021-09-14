https://ria.ru/20210914/pravoslavie-1750025928.html

Как правильно креститься православным: история, правила и ошибки

Как правильно креститься в церкви православным христианам: все о крестном знамении

Как правильно креститься православным: история, правила и ошибки

Крестное знамение – это религиозный жест, который православные христиане обычно совершают рукой в церкви в соответствии с традицией. О том, как правильно... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:49

2021-09-14T15:49

2021-09-14T17:17

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Крестное знамение – это религиозный жест, который православные христиане обычно совершают рукой в церкви в соответствии с традицией. О том, как правильно креститься и в каких ситуациях это необходимо делать – в материале РИА Новости.Для чего христиане крестятсяСмысл православного жеста – это воссоздание креста, на котором Господь победил зло.Считается, что сама по себе символика креста имеет большую духовную силу. С ее помощью святые совершали чудеса, освящали воду. В христианских религиозных текстах перекрещивание какого-либо предмета делало его безопасным для того, кто совершал это действие. По церковному учению, с помощью крещения можно было противостоять демонам и злым духам, одолевающим человека."Крест – это всегда символ благодатного усилия, устремления души к Богу, это наше духовное оружие, от которого исчезает зло. Поэтому важно почаще креститься", - поделился мнением священник Александр Кузьмин.Крест для православных также означает единение с Богом. Крестятся, чтобы показать свою веру в триединство Господа. Особый смысл заложен в том, каким образом складывают пальцы крестящиеся: соединение большого, указательного и среднего обозначают Святую Троицу - Отца, Сына и Святого духа. Безымянный палец и мизинец прижимаются к ладони и выражают двуединую природу Иисуса Христа - одновременно божественную и человеческую. Ладонь символизирует землю, на которую сходит для спасения человечества Богочеловек Христос.Символическое значение движения правой руки, означающей спасение в православной традиции, определяется траекторией движения. Рукой прикасаются ко лбу, к животу, затем рука достигает правого плеча и от него движется к левому. Таким образом верующие освящают разум, телесность и чувства, а жест справа налево – мольба о Царствии Небесном после смерти.Как правильно креститьсяО том, как правильно креститься православным, рассказал священник Александр Кузьмин: "Перекреститься – значит запечатлеть на своем теле изображение креста, орудие казни, на котором Господь, став ради нашего спасения человеком, претерпел страшные мучения и принял смерть, искупив первородный грех".Крест изображается сначала прикосновением руки ко лбу со словами "Во имя Отца", потом к поясу - "и Сына", к правому плечу – "и Святого", к левому плечу "Духа. Аминь". Важна неспешность, вдумчивость, понимание смысла процесса, отметил священнослужитель. Существует также православный обычай кланяться или преклонять колени после крещения.Перед храмом и в храмеПравославная традиция предполагает, что верующему нужно креститься перед входом в храм и при выходе из него. У входа в церковь нужно перекрестить себя один раз, дозволено креститься и три раза: считается, что это символизируют собой Святую Троицу. Второй раз религиозный жест совершают уже после входа в храм.В самом храме православные первоначально направляются к иконе, чтобы поцеловать ее. Перед этим действием верующий тоже крестится, но совершает жест по желанию. Строгих правил не существует: имеет значение добровольность действия.При ведении службыВо время службы совершается чтение молитв, которые обязательно сопровождаются крестным знамением. Лучше всего ориентироваться на священника и креститься вместе с ним, чтобы избежать множественного и беспорядочного движения руки. Самые распространенные случаи крещения при молитве:1. При молитве Символа Веры: "верую", "в единого Господа…", "в Святого Духа".2. На словах "силою честного и животворящего креста".3. Чтение первых слов Апостола, паремии.4. На словах "Христос истинный Бог наш".5. На словах "Слава в вышних Богу", если читают шестопсалмие.6. При словах тропаря "Спаси, господи, люди твоя".В повседневной жизниНередко можно встретить людей, которые крестятся при виде церкви: когда проходят или проезжают мимо. Это совершается по желанию и несет тот же смысл, когда православные осеняют себя перед входом в храм.Крестное знамениеОтец Александр Кузьмин рассказал, что крестное знамение относится к самым древним установлениям Церкви, передающимся с помощью Предания – то есть устно, из поколения в поколение. В разных христианских традициях существуют разные варианты исполнения крестного знамения, но важно помнить про необходимость следовать местной православной традиции.История происхожденияДревние христиане были первыми, кто начал осенять себя крестным знамением - обычай пошел с апостольских времен. В Откровении Иоанна Богослова есть слова о "печати на челах", видимо, они и послужили прообразом знамения. Письменных подтверждений этому нет, но принято считать именно так. Изначально крестились одним пальцем, противопоставляя свою веру в единого бога языческому многобожию.Первая документальная фиксация приходится на III век – трактат Тертуллиана "О венце воина". В нем говорится о совершении крестного знамения на лбу при любом деле. С IV века христиане крестились так, как это принято сейчас. Веком позже начались дискуссии о том, верно ли креститься только одним пальцем, если Бог имеет двойственную природу – Бога и человека. Так появилось двоеперстие при крещении, популярное в Византии, оно же сохранилось и в иконографии. В таком виде крестное знамение попало на территорию Руси и закрепилось вплоть до XVII в., до времен патриарха Никона. Троеперстие зародилось в Византии еще в XIII в., но среди православных христиан оно закрепилось не сразу.Обряды, ритуалы, напутствия, сопровождаемые крестным знамениемВ православном христианстве крестное знамение– важная часть жизни верующего человека. Это не просто жест, но духовный акт веры. Поэтому обязательно крестятся в церкви, при входе в нее, при молитвах.Так как крещение считается оружием против злых сил, оно распространяется не только на самого крестящегося, но и на его близких, предметы, конкретные ситуации и т.д.:По словам священников, не стоит доводить крестное знамение до полного автоматизма: при любом случае важно понимать, зачем это делается.Отличие крестного знамения у православных и католиковУ католиков традиция крещения не едина: они делятся на тех, кто использует двуперстие, и тех, кто использует целую ладонь как символ пяти ран Христа. Ладонью осеняются слева направо, а не справа налево, как это принято в православии. Некоторые ветви католицизма не придают такого значения крестному знамению, либо вовсе отказываются от него, аргументируя свой отказ тем, что это скорбный знак. Принято креститься таким образом, каким установлено в той конфессии, к которой принадлежит человек.Когда не нужно креститьсяНесмотря на то, что крестное знамение – часть повседневности верующего человека, креститься нужно не всегда. Священник Александр Кузьмин рекомендовал, когда лучше воздержаться от религиозного жеста:Ошибки при совершении крестного знаменияОшибки при совершении крестного знамения вытекают из недостаточного знания обряда. Например, человек, сложив три пальца, не прислонил оставшиеся два к ладони. Также путают направление движения руки: ведут ее от левого плеча к правому, когда по обычаю принято начинать с правого плеча. Одну из частых ошибок назвал эксперт:

https://ria.ru/20210704/kreschenie-1739666789.html

https://ria.ru/20210125/kreschenie-1594522843.html

https://ria.ru/20201121/imeniny-1585599186.html

https://ria.ru/20190331/1552249128.html

https://ria.ru/20210411/ekzortsizm-1727789517.html

https://ria.ru/20200118/1563552115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, православие, россия