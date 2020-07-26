Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым

Володин рассказал о последствиях призывов отделить Крым от России

Володин рассказал о последствиях призывов отделить Крым от России

По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.