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Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин должен покаяться за свою деятельность на этом посту, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя RT высказывания... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T00:23
россия
ситуация на украине
руслан бальбек
мария захарова
владимир джабаров
павел климкин
ольга ковитиди
петр порошенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым

00:23 26.07.2020
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© AP Photo / Ronald ZakЭкс-глава МИД Украины Павел Климкин
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин
© AP Photo / Ronald Zak
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин должен покаяться за свою деятельность на этом посту, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя RT высказывания политика про полуостров.
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
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По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.
"Ему следовало укреплять его (МИД Украины. Прим. ред.), развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко. Господину Климкину необходимо публично покаяться (за свои действия. Прим. ред.), а не делать заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации", — заключила сенатор.
На слова экс-дипломата отреагировали также в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что киевские власти уже устроили мировую проблему из своей страны. Депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что Украина и так создавала полуострову "проблемы", которые российские российские власти уже решили. В свою очередь, член Совфеда Владимир Джабаров в беседе с каналом "360" предложил привлечь бывшего главу МИД Украины за такое заявление к уголовной ответственности, так как слова Климкина идут вразрез с поправкой к Конституции о территориальной целостности Российской Федерации.
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РоссияСитуация на УкраинеРуслан БальбекМария ЗахароваВладимир ДжабаровПавел КлимкинОльга КовитидиПетр ПорошенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Федерации РФМИД УкраиныГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
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