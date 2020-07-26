Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин должен покаяться за свою деятельность на этом посту, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя RT высказывания политика про полуостров.
По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.
"Ему следовало укреплять его (МИД Украины. — Прим. ред.), развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко. Господину Климкину необходимо публично покаяться (за свои действия. — Прим. ред.), а не делать заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации", — заключила сенатор.
На слова экс-дипломата отреагировали также в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что киевские власти уже устроили мировую проблему из своей страны. Депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что Украина и так создавала полуострову "проблемы", которые российские российские власти уже решили. В свою очередь, член Совфеда Владимир Джабаров в беседе с каналом "360" предложил привлечь бывшего главу МИД Украины за такое заявление к уголовной ответственности, так как слова Климкина идут вразрез с поправкой к Конституции о территориальной целостности Российской Федерации.
Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия также предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые провокации будут немедленно пресечены.