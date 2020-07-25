Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать для России проблемы из Крыма.

Латвию и На своей странице в фейсбуке политик заявил о наступлении "крымских дней". Он напомнил, что накануне была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву Эстонию частью СССР . Эти республики вышли из состава Советского Союза в 90-е годы.

"Много кто в их деоккупацию не верил, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит", — написал Климкин, не уточнив, однако, каким образом эта декларация может быть связана с выходом прибалтийских республик из СССР.

Также, добавил экс-министр, на днях состоится годовщина подписания другого документа — "Крымской декларации" от июля 2018 года, в которой Вашингтон не признает Крым российской территорией.

"Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее", — заключил Климкин.