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Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать для России проблемы из Крыма. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T06:25
прибалтика
россия
ситуация на украине
майк помпео
павел климкин
эстония
латвия
республика крым
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Над сознанием чубатых, точно проводят эксперименты. Не просто так у них несколько закрытых американских военных лабораторий.....
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Когда ж уже ему огнетушитель то подарит кто то.
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прибалтика
россия
эстония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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прибалтика, россия, ситуация на украине, майк помпео, павел климкин, эстония, латвия, республика крым, сша, литва, украина, в мире

Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России

06:25 25.07.2020
21875
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать для России проблемы из Крыма.
На своей странице в фейсбуке политик заявил о наступлении "крымских дней". Он напомнил, что накануне была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 90-е годы.
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"Много кто в их деоккупацию не верил, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит", — написал Климкин, не уточнив, однако, каким образом эта декларация может быть связана с выходом прибалтийских республик из СССР.
Также, добавил экс-министр, на днях состоится годовщина подписания другого документа — "Крымской декларации" от июля 2018 года, в которой Вашингтон не признает Крым российской территорией.
"Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее", — заключил Климкин.
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Ранее госсекретарь Майк Помпео опубликовал в Twitter видеообращение, где заявил о "полувековой советской оккупации" Прибалтики.
Российская сторона неоднократно заявляла, что об оккупации советскими войсками этих территорий не может быть речи. Так, МИД отмечал, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР полностью соответствовало нормам международного права того времени. Применение термина "оккупация" некорректно, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими республиками не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих странах властей. Более того, в этих государствах во время их пребывания в составе СССР (за исключением времени оккупации Германией) действовали национальные органы власти.
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ПрибалтикаРоссияСитуация на УкраинеМайк ПомпеоПавел КлимкинЭстонияЛатвияРеспублика КрымСШАЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Над сознанием чубатых, точно проводят эксперименты. Не просто так у них несколько закрытых американских военных лабораторий.....
25 июля, 06:35
Егор Панкратов
56100202
Когда ж уже ему огнетушитель то подарит кто то.
25 июля, 06:27
Илья Jlord
45100001
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