https://ria.ru/20200725/1574897211.html
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать для России проблемы из Крыма. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T06:25
2020-07-25T06:25
прибалтика
россия
ситуация на украине
майк помпео
павел климкин
эстония
латвия
республика крым
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https://ria.ru/20200714/1574333135.html
https://ria.ru/20200719/1574545440.html
Егор Панкратов
Над сознанием чубатых, точно проводят эксперименты. Не просто так у них несколько закрытых американских военных лабораторий.....
70
Илья Jlord
Когда ж уже ему огнетушитель то подарит кто то.
56
44
прибалтика
россия
эстония
латвия
республика крым
сша
литва
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибалтика, россия, ситуация на украине, майк помпео, павел климкин, эстония, латвия, республика крым, сша, литва, украина, в мире
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
предложил создать для России проблемы из Крыма.
На своей странице в фейсбуке
политик заявил о наступлении "крымских дней". Он напомнил, что накануне была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США
признавать Литву
, Латвию
и Эстонию
частью СССР
. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 90-е годы.
"Много кто в их деоккупацию не верил, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит", — написал Климкин, не уточнив, однако, каким образом эта декларация может быть связана с выходом прибалтийских республик из СССР.
Также, добавил экс-министр, на днях состоится годовщина подписания другого документа — "Крымской декларации" от июля 2018 года, в которой Вашингтон не признает Крым российской территорией.
"Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее", — заключил Климкин.
Ранее госсекретарь Майк Помпео
опубликовал в Twitter
видеообращение, где заявил о "полувековой советской оккупации" Прибалтики
.
Российская сторона неоднократно заявляла, что об оккупации советскими войсками этих территорий не может быть речи. Так, МИД отмечал, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР
полностью соответствовало нормам международного права того времени. Применение термина "оккупация" некорректно, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими республиками не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих странах властей. Более того, в этих государствах во время их пребывания в составе СССР (за исключением времени оккупации Германией
) действовали национальные органы власти.