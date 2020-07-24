Сенатор посоветовал Турчинову взять на "штурм Крыма" белый флаг

"Это крайне возмутительное заявление. Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления. Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться", - сказал РИА Новости Цеков.