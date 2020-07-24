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Сенатор посоветовал Турчинову взять на "штурм Крыма" белый флаг
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье экс-секретаря Совета... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:03
ситуация на украине
совет федерации рф
республика крым
александр турчинов
украина
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574891904.html
Ну, где-то так. Белый флаг, обнажённый торс, белые трусы...и белые тапочки.
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республика крым
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1400x0_80_0_0_25e81912b93e839baa194fcda605a4cd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, совет федерации рф, республика крым, александр турчинов, украина, в мире

Сенатор посоветовал Турчинову взять на "штурм Крыма" белый флаг

22:03 24.07.2020
2769
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье экс-секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова, заявившего о желании штурмовать Крым, и посоветовал ему захватить с собой белый флаг.
Ранее Турчинов в интервью украинским СМИ заявил, что будет в первых рядах штурмового батальона, если нынешний президент страны решит наступать на Крым.
"Это крайне возмутительное заявление. Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления. Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Турчинов и подобные ему украинские политики не в состоянии объективно оценивать нынешнюю международную ситуацию и предложить положительную повестку для Украины.
"Они по-прежнему стоят на тропе войны, считая главным врагом Российскую Федерацию. Хотя люди, которые объективно оценивают ситуацию, понимают, что главный враг Украины - это такие личности, как Турчинов и украинские националисты", - сказал Цеков.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Вчера, 21:46
Пушков высмеял готового "штурмовать Крым" Турчинова
10562015
Обсудить 9
Ситуация на УкраинеСовет Федерации РФРеспублика КрымАлександр ТурчиновУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну, где-то так. Белый флаг, обнажённый торс, белые трусы...и белые тапочки.
24 июля, 22:06
aalnoor1953
890001
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