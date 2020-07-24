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Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил изданию "Цензор.net", РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:11
россия
ситуация на украине
владимир зеленский
республика крым
александр турчинов
украина
безопасность
в мире
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россия
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, владимир зеленский, республика крым, александр турчинов, украина, безопасность, в мире

Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крым

20:19 24.07.2020 (обновлено: 21:11 24.07.2020)
14813
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкСекретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил изданию "Цензор.net", что готов лично штурмовать Крым, если президент Владимир Зеленский примет решение о наступлении на полуостров.
"Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона", — приводит издание его слова.
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Турчинов также добавил, что у Зеленского после денонсации Москвой Харьковских соглашений, позволявших российским войскам пребывать на полуострове еще до присоединения, нет никаких ограничений для "защиты страны от агрессии и освобождения Крыма".
Ранее на Украине заявили, что подготовили стратегию "деоккупации Крыма", однако детали этого плана не разглашаются.
Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Кроме того, Москва предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые попытки провокации будут немедленно пресекать.
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РоссияСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРеспублика КрымАлександр ТурчиновУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
под иловайском уже штурмовал
24 июля, 20:21
АЩАндрей Щерба
9220000
"Если бы ..., Может быть... Возможно..." - очень храбрый ))
24 июля, 20:31
РРоман
3371000
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