Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крым

Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве

"Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона", — приводит издание его слова.

Турчинов также добавил, что у Зеленского после денонсации Москвой Харьковских соглашений, позволявших российским войскам пребывать на полуострове еще до присоединения, нет никаких ограничений для "защиты страны от агрессии и освобождения Крыма".

Ранее на Украине заявили, что подготовили стратегию "деоккупации Крыма", однако детали этого плана не разглашаются.