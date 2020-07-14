Армения обратилась к ОДКБ из-за эскалации на границе с Азербайджаном

"Сложившаяся ситуация является объектом серьезного беспокойства и внимания для всей Организации и каждого из ее членов... Призываем наших союзников продемонстрировать солидарность и взаимную поддержку в соответствии с духом и буквой Устава Организации. Эта беспрецедентная ситуация становится важным тестом для каждого из нас и для Организации в целом", - процитировали слова постпреда в армянском МИД.