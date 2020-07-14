Армения обратилась к ОДКБ из-за эскалации на границе с Азербайджаном

МИД Армении отмечает, что Биягов выступил с речью во вторник на заседании Постоянного совета ОДКБ. В Организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
"Сложившаяся ситуация является объектом серьезного беспокойства и внимания для всей Организации и каждого из ее членов... Призываем наших союзников продемонстрировать солидарность и взаимную поддержку в соответствии с духом и буквой Устава Организации. Эта беспрецедентная ситуация становится важным тестом для каждого из нас и для Организации в целом", - процитировали слова постпреда в армянском МИД.
По данным пресс-службы, представитель Армении коснулся обострения ситуации на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в частности, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают гражданскую инфраструктуру армянских населенных пунктов Чинари и Айгепар, в результате чего был нанесен ущерб гражданским объектам. "По самой последней информации, в течение последних часов ударными беспилотными летательными аппаратами обстрелу подверглась гражданская инфраструктура города Берд", - приводит пресс-служба слова постпреда.
Он добавил, что "в последнее время азербайджанская сторона, вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ… и генерального секретаря ООН… продолжает выступать с угрозами применения силы и военной эскалации, воплощая их в жизнь".
"В контексте вопросов, связанных с необходимостью поддержания региональной безопасности и стабильности, Биягов обратил внимание представителей стран-членов ОДКБ на заявление МИД Турции, отметив, что Армения решительно осуждает попытки Турции спровоцировать нестабильность в нашем регионе", - отмечается в сообщении.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.