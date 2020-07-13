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ОДКБ отложила заседание постоянного совета
Экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:22
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ОДКБ отложила заседание постоянного совета

15:22 13.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе отложено для консультаций по формату, в котором будет проходить обсуждение ситуации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Ранее в ОДКБ заявили, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ из-за ситуации на границе Армении и Азербайджана.
"Проведение заседания постоянного совета ОДКБ отложено в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций с государствами-членами для определения формата, в котором будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе", - сказал Зайнетдинов.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении -Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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