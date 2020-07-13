Глава МИД Армении обсудил с главой ОДКБ конфликт с Азербайджаном

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в артобстрелах своих позиций

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в артобстрелах своих позиций

По ее словам, Мнацаканян подчеркнул недопустимость подобных действий в отношении страны-члена ОДКБ. "Поддерживается постоянная связь с генеральным секретарем ОДКБ, продолжаются работы в рамках Организации", - отметила пресс-секретарь.