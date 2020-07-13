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Глава МИД Армении обсудил с главой ОДКБ конфликт с Азербайджаном
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудил в понедельник ситуацию на границе с Азербайджаном с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:35
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Глава МИД Армении обсудил с главой ОДКБ конфликт с Азербайджаном

09:35 13.07.2020
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© РИА Новости / МИД Армении / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
© РИА Новости / МИД Армении
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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудил в понедельник ситуацию на границе с Азербайджаном с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет.
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"Мнацаканян провел 13 июля телефонную беседу с Засем… Глава МИД предоставил генсеку ОДКБ подробную информацию о нарушениях 12 июля режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана с применением артиллерии в направлении Тавушской области Армении, возобновлении этих действий 13 июля, а также о последствиях дальнейшего обострения ситуации", - написала Нагдалян в Facebook.
По ее словам, Мнацаканян подчеркнул недопустимость подобных действий в отношении страны-члена ОДКБ. "Поддерживается постоянная связь с генеральным секретарем ОДКБ, продолжаются работы в рамках Организации", - отметила пресс-секретарь.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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