В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных

Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении

БАКУ, 13 июл — РИА Новости. Азербайджанские военные нанесли удар по армянскому опорному пункту, обстановка на границе остается напряженной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Азербайджанские военные нанесли удар по армянскому опорному пункту, обстановка на границе остается напряженной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана

"Точным огнем наших подразделений в ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника", — уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что в бою погиб старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу.

"В настоящее время оперативные условия находятся под контролем наших войск, принимаются решительные меры против врага. Вражеская сторона скрывает информацию о потерях", — добавили в Минобороны республики.

Минобороны Армении предписал личному составу быть сдержанным. Ереване ранее заявляли, что Азербайджан возобновил с утра понедельника артиллерийский обстрел армянских позиций. Главапредписал личному составу быть сдержанным.

Обострение противостояния

Между Ереваном и Баку существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха , который в феврале 1988 года объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР

Францией. Азербайджан утратил контроль над автономией и семью прилегающими к ней районами в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992-го в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США

Новое обострение началось в воскресенье на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении . Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армяне тоже понесли потери.