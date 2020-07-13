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В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
Азербайджанские военные нанесли удар по армянскому опорному пункту, обстановка на границе остается напряженной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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армения, минобороны азербайджана, минобороны армении, ереван, баку, азербайджан, в мире

В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных

08:41 13.07.2020 (обновлено: 09:31 13.07.2020)
29048
© Минобороны АзербайджанаТочечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
© Минобороны Азербайджана
БАКУ, 13 июл — РИА Новости. Азербайджанские военные нанесли удар по армянскому опорному пункту, обстановка на границе остается напряженной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
"Точным огнем наших подразделений в ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника", — уточнил собеседник агентства.
Он рассказал, что в бою погиб старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу.
"В настоящее время оперативные условия находятся под контролем наших войск, принимаются решительные меры против врага. Вражеская сторона скрывает информацию о потерях", — добавили в Минобороны республики.
В Ереване ранее заявляли, что Азербайджан возобновил с утра понедельника артиллерийский обстрел армянских позиций. Глава Минобороны Армении предписал личному составу быть сдержанным.
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Обострение противостояния

Между Ереваном и Баку существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха, который в феврале 1988 года объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР.
Азербайджан утратил контроль над автономией и семью прилегающими к ней районами в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992-го в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Новое обострение началось в воскресенье на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армяне тоже понесли потери.
При этом Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения — нет.
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