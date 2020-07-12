На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение

БАКУ, 12 июл — РИА Новости. На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение.

"Начиная с полудня 12 июля подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Там уточнили, что при отражении нападения погибли сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы, также в больнице скончался солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В Баку также сообщили о потерях с армянской стороны.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на странице в фейсбуке сообщила об отсутствии потерь с армянской стороны. По ее словам, азербайджанские военные попытались захватить пограничный опорный пункт, а до этого хотели нарушить границу, проехав на машине.

Позднее она также написала, что Азербайджан возобновил артобстрел "из 82-миллиметрового миномета и танка".

Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха . В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской СССР . Впоследствии Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающим к нему районам в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах.