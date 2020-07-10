В Госдуме хотят организовать круглый стол с участием Павла Дурова

"Дуров предлагает "законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore" ... Уверен, что стоит обсудить саму ситуацию и провести в Думе круглый стол с экспертами. Искренне надеюсь, что Павел Дуров мог бы удаленно принять в нем участие, чтобы все мы более подробно выслушали его предложение ... Постараюсь организовать соответствующее мероприятие в Думе", — написал Тумусов в своём Telegram.

Он отметил, что пока рано загадывать, во что это выльется — в законопроект, переговоры с компаниями или так и останется на уровне обсуждений.

"Идея чрезвычайно интересная, хотя и балансирующая на грани: не обернется ли реализация такой меры просто уходом Apple с российского рынка? Ведь даже вполне аккуратный закон, обязывающий Google и Apple предустанавливать ряд российских приложений на смартфоны, вызвал огромную информационную волну. А тут дело куда серьезнее", — написал Тумусов.