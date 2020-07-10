https://ria.ru/20200710/1574142863.html
В Госдуме хотят организовать круглый стол с участием Павла Дурова
Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов планирует организовать в Госдуме круглый стол с онлайн-участием основателя Telegram Павла Дурова,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T00:01
2020-07-10T05:07
госдума рф
павел дуров
технологии
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, павел дуров, технологии, общество
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Замруководителя фракции "Справедливая Россия
" Федот Тумусов планирует организовать в Госдуме
круглый стол с онлайн-участием основателя Telegram Павла Дурова
, где обсудят ситуацию на рынке мобильных приложений, в том числе идею Дурова законодательно обязать
Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore.
"Дуров предлагает "законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore" ... Уверен, что стоит обсудить саму ситуацию и провести в Думе круглый стол с экспертами. Искренне надеюсь, что Павел Дуров мог бы удаленно принять в нем участие, чтобы все мы более подробно выслушали его предложение ... Постараюсь организовать соответствующее мероприятие в Думе", — написал Тумусов в своём Telegram.
Он отметил, что пока рано загадывать, во что это выльется — в законопроект, переговоры с компаниями или так и останется на уровне обсуждений.
"Идея чрезвычайно интересная, хотя и балансирующая на грани: не обернется ли реализация такой меры просто уходом Apple с российского рынка? Ведь даже вполне аккуратный закон, обязывающий Google и Apple предустанавливать ряд российских приложений на смартфоны, вызвал огромную информационную волну. А тут дело куда серьезнее", — написал Тумусов.
Он подчеркнул, что с другой стороны, "и выгода для российских программистов очевиднее. В общем, главное – не рубить с плеча".