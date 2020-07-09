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Дуров призвал помешать Apple и Google "собирать налог с человечества"
Пользователи Apple должны иметь возможность скачивать и устанавливать приложения из альтернативных магазинов, а не только через официальный AppStore, заявил... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:07
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telegram (приложение), google, apple, павел дуров, сша, технологии, в мире

Дуров призвал помешать Apple и Google "собирать налог с человечества"

20:07 09.07.2020
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CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пользователи Apple должны иметь возможность скачивать и устанавливать приложения из альтернативных магазинов, а не только через официальный AppStore, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
"Российская антимонопольная служба пока проявляет интерес к Apple в контексте требований предустановки российских приложений на ее смартфоны. Это недостаточная мера: если говорить о предустановке, на месте национальных государств я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные — альтернативные — магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию. Это было бы более эффективной мерой поддержки локального IT, чем обсуждаемый в ряде стран ЕС цифровой налог. Прежде чем пытаться наложить 3%-ный цифровой налог на корпорации, государствам следует сначала самим перестать платить 30%-ный "цифровой налог" в бюджет Apple и Google", - написал Дуров в своём телеграм-канале.
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По мнению основателя Telegrаm, нужно законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore, пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах - точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры.
"На многие стартапы подобное изменение окажет более позитивный эффект, чем любые налоговые послабления. Если этого не произойдет, капитализации Apple, которая уже превысила полтора триллиона долларов, продолжит рост, в то время как разработчики из России, Украины, Беларуси и других стран продолжат продавать свои низкомаржинальные стартапы за небольшие для гигантов Кремниевой долины суммы", - предупредил Дуров.
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Кроме того, он раскритиковал Google, которая также взимает сбор за возможность продавать программы через магазин Play Store, однако отметил, что Google пока предоставляет ограниченную возможность запускать приложения без магазина.
"Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества - непростая задача. На службе у корпораций - тысячи лоббистов, юристов и PR-агентов. Их бюджеты неограниченны. В то же время, разработчики приложений разрозненны и напуганы, так как судьба их проектов полностью зависит от благосклонности Apple и Google. Но мы считаем, что время для страха прошло. Сейчас нужно начинать прямо и открыто говорить о пагубности текущей ситуации - пагубности для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса", - заключил основатель мессенджера Telegram.
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