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Запрет вещания RT: как Запад разучился работать против России
Литва запретила на своей территории вещание пяти телеканалов RT. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:04
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А где свобода слова и мнения. Они теперь сами как бывший СССР, только запрещают. У них нет других аргументов против что сказать.
22
А экономические санкции со стороны России будут или как всегда - "оплеванное молчание - тактика Кремля".
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РИА Новости
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151148/60/1511486043_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_090d675279ddf927f8fe82750a9fb27d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
авторы, телеканал rt, в мире

Запрет вещания RT: как Запад разучился работать против России

08:00 10.07.2020 (обновлено: 08:04 10.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Литва запретила на своей территории вещание пяти телеканалов RT.
Это произошло спустя неделю после того, как аналогичный шаг предприняли власти Латвии. На очереди — Эстония, министр иностранных дел которой также не исключил возможности такого же решения.
Шансы на особую позицию Таллина в данном вопросе невелики: и в свете традиционного антироссийского консенсуса трех "прибалтийских тигров", и с учетом того, что именно власти Эстонии проявили наибольшую активность и последовательность в создании препон для работы в республике агентства Sputnik. Как известно, для достижения желаемого результата ими была устроена откровенная травля сотрудников с угрозами уголовного преследования.
Однако самым интересным во всей этой истории является официальное обоснование решения Вильнюса. То самое, которое утверждает, что RT подконтрольно Дмитрию Киселеву, в свою очередь, находящемуся под западными санкциями, что якобы и стало причиной принятия мер против "его" медиаресурса.
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Дело даже не в том, что данное утверждение не соответствует действительности, за что литовские власти удостоились язвительных комментариев, авторы которых напомнили, что RT вообще не имеет отношения к структурам МИА "Россия сегодня", на самом деле руководимым Дмитрием Киселевым.
Важнее то, что все это уже было: ровно неделю назад, когда Национальный совет Латвии по СМИ объяснил запрет вещания RT тем, что телеканалы "находятся под фактическим контролем и единоличным надзором" Дмитрия Киселева. Тогда точно так же и Маргарита Симоньян и МИД России прошлись по вопиющему непрофессионализму латвийских официальных структур, подогнавших под свое решение откровенно бредовое обоснование.
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В тот момент еще можно было объяснять произошедшее случайностью и ошибкой конкретных исполнителей: в конце концов, от дилетантов и халтурщиков ни одна система не застрахована. Государству же давать задний ход в подобной ситуации вроде как не комильфо, даже если его откровенно подставили собственные чиновники.
Но повторение ситуации один в один в Литве однозначно дает понять: не было и нет никакой случайной ошибки. Все это осознанная позиция властей Латвии и Литвы, которая сводится к принципу "и так сойдет".
Понятно, что запрет вещания RT — политическое решение. Но неужели нельзя было его объяснить юридически более "чистым" мотивом? Разумеется, можно. Но для этого пришлось бы прилагать больше усилий, напрягаться ответственным ведомствам, искать лазейки в законодательстве.
Когда-то именно эта особенность — юридическая изощренность для соблюдения хотя бы внешней безупречности принимаемых решений — была одним из важнейших козырей западной демократии. Она смотрелась чрезвычайно выигрышно на фоне иных политических систем, не склонных столь заморачиваться соблюдением формальных процедур.
Но с тех пор утекло очень много воды. В вопросе запрета вещания RT прибалтийские республики пошли по пути, хорошо накатанному за последние годы совсем иными и куда более мощными державами.
Для американцев размахивание пробиркой с неизвестным порошком заменило поиск действительно существовавших обстоятельств, которыми можно было бы попытаться обосновать вторжение в Ирак перед международным сообществом. Британцы устроили грандиозное шоу вокруг отравления Скрипалей — и их ничуть не смущают зияющие, очевидные любому внимательному глазу "дыры" этого дела. Нидерланды, сделавшие правосудие своим национальным брендом, устраивают в судебном процессе по делу МН17 такие правовые "кульбиты", что даже удивляться уже не получается.
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Подобных примеров — в отношении не только России, но и Китая, Ирана, Венесуэлы и прочих "стран-изгоев" — стало так много, что они давно уже превратились из редких исключений в обыденность. На подобном фоне совершенно органично смотрится позиция литовских и латвийских властей в истории с запретом вещания RT: зачем напрягаться, если этого можно не делать, просто выдав в качестве официальной позиции явную околесицу?
В этом даже есть своя логика: аудиторию с антироссийскими взглядами устроит объяснение про "Киселева, контролирующего RT" (как и про "Путина, отравившего Скрипаля", или "Кремль, сбивший "Боинг" над Донбассом"), а на Россию и симпатизирующие ей силы Запад все более явно не видит смысла тратить ресурсы, видимо, считая безнадежной задачу по переубеждению и привлечению на свою сторону.
Изначально данный (откровенно халтурный) подход был порожден информационной, политической, идеологической и даже моральной монополией Запада. Именно из-за нее он в какой-то момент перестал считать нужным тщательно и высокопрофессионально прорабатывать свою политику — и вообще, и в отношении конкурентов. В результате сам не заметил, как этой монополии лишился, в том числе из-за утраты компетенций и расслабленного наплевательства в уверенности, что сойдет и так.
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Теперь же ситуация вышла на новый виток. Ныне все те же силы не видят смысла качественно работать и прилагать серьезные квалифицированные усилия уже потому, что свои обойдутся, а противника все равно не убедишь.
Удивительным тут можно считать то, что они всерьез полагают (и свежие решения прибалтов по RT это подтверждают), что подобный профессиональный, а вернее — вопиюще непрофессиональный, подход приведет их к идеологической и геополитической победе над Россией.
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АвторыТелеканал RTВ мире
Популярные комментарии
А где свобода слова и мнения. Они теперь сами как бывший СССР, только запрещают. У них нет других аргументов против что сказать.
10 июля, 10:35
Александр Анисимов
1702003
А экономические санкции со стороны России будут или как всегда - "оплеванное молчание - тактика Кремля".
10 июля, 10:06
Фома Фомич
1012005
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