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Медиавойны
https://ria.ru/20200708/1574066661.html
В Литве запретили вещание RT
Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране, сообщил РИА Новости председатель регулятора. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:01
медиавойны
телеканал rt
литва
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573808420.html
https://ria.ru/20200702/1573800634.html
Правда глаза колет...
94
Да пущай запрещают, мы тоже много чего их запретили от шпрот до использования морских портов, и еще много всего назапрещаем! Это не спасёт трёх прибалтийских тигров от вымирания и исчезновения.
87
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литва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал rt, литва, в мире

В Литве запретили вещание RT

16:09 08.07.2020 (обновлено: 17:01 08.07.2020)
4682
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране, сообщил РИА Новости председатель регулятора.
Среди них — RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
2 июля, 17:35
Симоньян оценила рекомендацию главы литовского МИД запретить вещание RT
В конце июня вещание семи телеканалов RT прекратили и в Латвии. Свое решение обосновали тем, что телеканалами владеет Дмитрий Киселев, находящийся под санкциями Евросоюза. При этом Рига призвала другие европейские государства последовать ее примеру.
Однако Киселев, на самом деле, не имеет никакого отношения к RT, а возглавляет другое СМИ — МИА "Россия сегодня". Главный редактор RT — Маргарита Симоньян, на которую санкции ЕС не распространяются. RT и МИА "Россия сегодня" — два разных юридических лица, информация об этом давно известна и находится в открытом доступе.
Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство также изучает возможность запретить трансляцию RT.
Здание Министерства иностранных дел России
2 июля, 15:51Медиавойны
В МИД прокомментировали запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии
86422214271
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МедиавойныТелеканал RTЛитваВ мире
Популярные комментарии
Правда глаза колет...
8 июля, 16:19
Лилиана Жеманная
71621212
Да пущай запрещают, мы тоже много чего их запретили от шпрот до использования морских портов, и еще много всего назапрещаем! Это не спасёт трёх прибалтийских тигров от вымирания и исчезновения.
8 июля, 17:07
Василий Иванов
7260018
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