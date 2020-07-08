https://ria.ru/20200708/1574066661.html
В Литве запретили вещание RT
Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране, сообщил РИА Новости председатель регулятора. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:09
2020-07-08T17:01
медиавойны
телеканал rt
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155191/68/1551916833_0:116:3072:1844_1400x0_80_0_0_84af4f9813f20fc16078db33d5ddc57d.jpg
https://ria.ru/20200702/1573808420.html
https://ria.ru/20200702/1573800634.html
Лилиана Жеманная
Правда глаза колет...
94
Василий Иванов
Да пущай запрещают, мы тоже много чего их запретили от шпрот до использования морских портов, и еще много всего назапрещаем! Это не спасёт трёх прибалтийских тигров от вымирания и исчезновения.
87
124
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155191/68/1551916833_0:116:3072:1844_1400x0_80_0_0_84af4f9813f20fc16078db33d5ddc57d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155191/68/1551916833_155:0:2886:2048_1400x0_80_0_0_86ee78ed5b5b5ed2b5d7b7fd133c009d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/68/1551916833_673:0:2721:2048_1400x0_80_0_0_48da4a095fbda223902b70769b0acc84.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, литва, в мире