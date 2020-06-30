Симоньян оценила уровень разведки Латвии после запрета вещания RT

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян нашла плюсы в разведке Латвии после решения о запрете вещания RT.
Ранее латвийский регулятор объяснил это тем, что семь каналов RT принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями ЕС.
"Латвийская разведка считает, что RT возглавляет Дмитрий Киселев. Американская разведка считает, что программа на Рен-ТВ, которую я вела в 2011-м году, повлияла на американские выборы. Британская разведка считает, что Скрипалей отравили Боширов и Петров. И это хорошая новость. С такими разведками нам не страшен серый волк", - написала Симоньян в Telegram.
Киселев является гендиректором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Она отметила, что компании - два отдельных юрлица и это давно публично известно.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.