Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573698724.html
Симоньян оценила уровень разведки Латвии после запрета вещания RT
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян нашла плюсы в разведке Латвии после решения о запрете вещания RT. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:33
запрет rt в латвии
телеканал rt
медиавойны
дмитрий киселев
маргарита симоньян
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572508116_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_d514c83ef8ac6684ddc6330b45998628.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573696517.html
https://ria.ru/20200630/1573695214.html
5
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572508116_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_d514c83ef8ac6684ddc6330b45998628.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572508116_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_6dc1374c03e9b337e6c300fb3137c9ad.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572508116_486:0:2534:2048_1400x0_80_0_0_777c9266a265260bd269ac482b2cc342.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запрет rt в латвии, телеканал rt, медиавойны, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия

Симоньян оценила уровень разведки Латвии после запрета вещания RT

17:42 30.06.2020 (обновлено: 18:33 30.06.2020)
2944
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкRT стал официальным партнером HUAWEI и HONOR в России
RT стал официальным партнером HUAWEI и HONOR в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян нашла плюсы в разведке Латвии после решения о запрете вещания RT.
Ранее латвийский регулятор объяснил это тем, что семь каналов RT принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями ЕС.

"Латвийская разведка считает, что RT возглавляет Дмитрий Киселев. Американская разведка считает, что программа на Рен-ТВ, которую я вела в 2011-м году, повлияла на американские выборы. Британская разведка считает, что Скрипалей отравили Боширов и Петров. И это хорошая новость. С такими разведками нам не страшен серый волк", - написала Симоньян в Telegram.

Киселев является гендиректором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Она отметила, что компании - два отдельных юрлица и это давно публично известно.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Вчера, 17:13
Немедленно извиниться. Киселев отреагировал на запрет RT в Латвии
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.
Как отмечали во внешнеполитическом ведомстве, случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Символика RT
Вчера, 16:56
СЖР сообщит в Международную федерацию журналистов о запрете RT в Латвии
521220120
Обсудить 5
Запрет RT в ЛатвииТелеканал RTМедиавойныДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЛатвия
Рекомендуем
Посол России в США Анатолий Антонов
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Американский сценарист, режиссер и актер Карл Райнер
Умер американский режиссер и актер Карл Райнер
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
В офисе Зеленского прокомментировали акцию протеста шахтеров
Ресторатор из Владимира Денис Найденов
Домашняя еда и обеды медикам: как ресторан во Владимире выжил в пандемию
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Власти Приморья назвали фейком видео с выброшенными бюллетенями
Логотип компании Huawei
США объявили Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности
Символика RT
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Пляжный отдых в Сочи
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2020 года
Дмитрий Крылов в Нидерландах
Дмитрий Крылов: "Чтобы понять страну, в ней нужно прожить хотя бы месяц"
Студия телеканала RT
RT прокомментировал решение о запрете вещания семи каналов в Латвии
Небоскребы в Дохе.
Катар выделит сто миллионов долларов на помощь сирийцам
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Виды Перми
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния