Симоньян оценила уровень разведки Латвии после запрета вещания RT

"Латвийская разведка считает, что RT возглавляет Дмитрий Киселев. Американская разведка считает, что программа на Рен-ТВ, которую я вела в 2011-м году, повлияла на американские выборы. Британская разведка считает, что Скрипалей отравили Боширов и Петров. И это хорошая новость. С такими разведками нам не страшен серый волк", - написала Симоньян в Telegram.