Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
https://ria.ru/20200702/1573800634.html
В МИД прокомментировали запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии
Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:35
евросоюз
дмитрий киселев
маргарита симоньян
вильнюс
таллин
общество
медиавойны
телеканал rt
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
https://ria.ru/20200630/1573698724.html
https://ria.ru/20200701/1573760200.html
1
вильнюс
таллин
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_504:0:2552:2048_1400x0_80_0_0_48587311f4282ffff2edc4b28fe1b6e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, вильнюс, таллин, общество, телеканал rt, латвия, в мире

В МИД прокомментировали запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии

15:51 02.07.2020 (обновлено: 16:35 02.07.2020)
1154
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии.

"Надеемся, что эти возмутительные и неправомочные действия латвийская сторона предприняла лишь по причине некомпетентности соответственных органов", — сказала она на брифинге.

Латвийский регулятор, ранее запретивший вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировал свое решение тем, что они якобы принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом в действительности Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", а RT возглавляет Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
RT стал официальным партнером HUAWEI и HONOR в России
30 июня, 17:42
Симоньян оценила уровень разведки Латвии после запрета вещания RT
"Хотелось бы пояснить нашим коллегам, что данная структура носит юридический статус автономной некоммерческой организации, руководит ею госпожа Симоньян", — заключила Захарова.
Ранее Киселев отметил, что такая позиция латвийских властей свидетельствует об их "глупости и неосведомленности". Он рассказал, что искренне посмеялся над решением Риги и что этот запрет не имеет никакого юридического смысла. Симоньян, в свою очередь, также напомнила, что местные власти давно заблокировали Sputnik — и это не мешает ему быть эффективным ресурсом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.
Как отмечали во внешнеполитическом ведомстве, случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
1 июля, 22:53
Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
20430012
Обсудить 1
МедиавойныЕвросоюзДмитрий КиселевМаргарита СимоньянВильнюсТаллинОбществоТелеканал RTЛатвияВ мире
Рекомендуем
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Президент Украины Владимир Зеленский
Политический вакуум. Куда уходит популярность Зеленского
Грустный мальчик сидит на лестнице
В московском ломбарде нашли потерявшегося ребенка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
Биржевая цена АИ-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
Пожар в здании на Тверской улице в Москве
Крупный пожар в центре Москвы
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой
Российские рубли
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
В Москве-реке нашли тело младенца
Москва
Полгода пандемии: почему Россия борется лучше других
Президент США Дональд Трамп (слева) приносит присягу на церемонии инаугурации в Вашингтоне
Пастор без паствы. Дональд Трамп может лишиться предвыборного козыря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
Лента новостейМолния