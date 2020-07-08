Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян иронично прокомментировала запрет вещания пяти телеканалов RT в Литве.
"Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к Russia Today. Дмитрий Киселев возглавляет новостное МИА "Россия сегодня". Даже если Google переводчик сообщает вам, что "Россия сегодня" переводится как "Russia Today", — написала она в Telegram-канале.
В четверг в Литве вступит в силу запрет на трансляцию телеканалов RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD и RT Documentary. На прошлой неделе аналогичное решение приняли латвийские власти, в Эстонии также допустили возможность последовать их примеру.
При этом в действительности Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", а RT возглавляет Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
Ранее Киселев отметил, что такая позиция латвийских властей свидетельствует об их "глупости и неосведомленности". Он рассказал, что искренне посмеялся над решением Риги и что этот запрет не имеет никакого юридического смысла. Симоньян, в свою очередь, также напомнила, что местные власти давно заблокировали Sputnik — и это не мешает ему быть эффективным ресурсом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.