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Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян иронично прокомментировала запрет вещания пяти телеканалов RT в Литве. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:34
телеканал rt
медиавойны
евросоюз
дмитрий киселев
маргарита симоньян
рига
таллин
литва
общество
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https://ria.ru/20200630/1573698724.html
https://ria.ru/20200708/1574082299.html
Выскажу предположение, что у них действует реальный запрет на фейки...
40
Если убрать все неточности и ошибки о причинах запрета RT, то останется только одна - "ненависть". Ненависть к России.
37
18
рига
таллин
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155863/09/1558630914_0:0:2722:1531_1400x0_80_0_0_f7168500a26295d113843e0474794ef9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
телеканал rt, медиавойны, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, рига, таллин, литва, общество

Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве

21:28 08.07.2020 (обновлено: 21:34 08.07.2020)
3694
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян иронично прокомментировала запрет вещания пяти телеканалов RT в Литве.
"Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к Russia Today. Дмитрий Киселев возглавляет новостное МИА "Россия сегодня". Даже если Google переводчик сообщает вам, что "Россия сегодня" переводится как "Russia Today", — написала она в Telegram-канале.
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В четверг в Литве вступит в силу запрет на трансляцию телеканалов RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD и RT Documentary. На прошлой неделе аналогичное решение приняли латвийские власти, в Эстонии также допустили возможность последовать их примеру.
В Риге аргументировали этот шаг тем, что RT якобы принадлежит гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом в действительности Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", а RT возглавляет Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
Ранее Киселев отметил, что такая позиция латвийских властей свидетельствует об их "глупости и неосведомленности". Он рассказал, что искренне посмеялся над решением Риги и что этот запрет не имеет никакого юридического смысла. Симоньян, в свою очередь, также напомнила, что местные власти давно заблокировали Sputnik — и это не мешает ему быть эффективным ресурсом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.
Как отмечали во внешнеполитическом ведомстве, случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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772712218
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Телеканал RTМедиавойныЕвросоюзДмитрий КиселевМаргарита СимоньянРигаТаллинЛитваОбщество
Популярные комментарии
Выскажу предположение, что у них действует реальный запрет на фейки...
8 июля, 22:13
Александр
8010130
Если убрать все неточности и ошибки о причинах запрета RT, то останется только одна - "ненависть". Ненависть к России.
8 июля, 21:44
sizif8
2911006
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