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"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, живущая ныне в Лондоне, призвала МВФ не давать Украине денег до тех пор, пока на пост главы НБУ не будет... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:03
нацбанк украины
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партия "батькивщина"
украина
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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нацбанк украины, верховная рада украины, партия "батькивщина", украина, авторы

"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"

08:00 09.07.2020 (обновлено: 08:03 09.07.2020)
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© AFP 2020 / Andrii Nesterenko/PoolГлава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
© AFP 2020 / Andrii Nesterenko/Pool
Сергей Левченко
Сергей Левченко
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Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, живущая ныне в Лондоне, призвала МВФ не давать Украине денег до тех пор, пока на пост главы НБУ не будет назначен "человек, который будет защищать реформы". То есть совершенно послушный МВФ.
Этим Гонтарева отреагировала на отставку своего ставленника и преемника Якова Смолия, в которую его отправила Верховная рада. Голосов за набралось с большим запасом — 286 при необходимых 226, несмотря на отсутствие голосов со стороны "соросятской" части фракции "Слуга народа".

Накануне Смолий сам подал в отставку с занимаемого поста, сославшись на "систематическое политическое давление", которому в течение длительного времени подвергается Национальный банк Украины (НБУ). С чьей стороны — указано не было, но подразумевалась, очевидно, украинская власть. В заявлении для прессы, сделанном Смолием, было также указано, что он хочет "своей отставкой предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка Украины".

Демарш Якова Смолия имел явный политический подтекст и наверняка был согласован с западными кураторами. Стоит отметить, что невероятный антирейтинг НБУ в обществе, в значительной части бизнес-кругов, среди депутатов и президентского окружения, умноженный на желание власти поставить на должность своего человека, сделал увольнение неотвратимым. Впрочем, это не значит, что "свой человек" будет хотя бы относительно независим от Запада и сможет серьезно изменить монетарную политику центрального банка. Гораздо вероятнее, что все закончится выпуском пара и согласованием с МВФ назначения очередного Фунта, но при этом с получением доступа к заработку для нынешних руководителей Украины.
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На согласованность подачи заявления Смолия об отставке с западными кураторами указывают сразу несколько факторов.
Во-первых, сразу после подачи заявления вся "сорос-мафия" на Украине дружно выступила в поддержку Смолия и разразилась стенаниями о чудовищных последствиях его ухода. Молниеносность и согласованность их реакции подразумевает наличие подготовленных загодя методичек.
Во-вторых, публичное заявление Смолия об отставке было сделано буквально через час после размещения Украиной евробондов на 1,75 миллиарда долларов под 7,3 процента на 12 лет. В результате скандала размещение пришлось срочно отменять. И уж, конечно, это было отдельным "подарком" от курирующих Смолия людей, а не простым совпадением.
Так что комбинация с заявлением об отставке была беспроигрышной для ее инициаторов. Уволят — невелика потеря, банком продолжит руководить та же команда. Не уволят — вообще чистая победа нокаутом. Но и в том, и в другом случае свою силу авторы инициативы покажут — ведь размещение евробондов сорвалось еще до голосования по отставке.
Но почему этот демарш произошел в принципе?
О том, что украинские власти в лице большей части депутатов провластной фракции хотят сделать Смолия крайним, стало известно еще в середине июня.
Надо признать, было за что.
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За последние шесть лет украинская банковская система почти перестала кредитовать экономику — и данная тенденция только усугубляется. Более того, по количеству банков система ужалась в 2,5 раза благодаря варварской зачистке банков в 2014-2016 годах. При этом система негосударственных банков с украинским капиталом оказалась почти полностью уничтоженной. И хотя уничтожение банков произошло еще при Гонтаревой, рейдерство их активов продолжилось и после ее ухода. Продажа пакетов с активами за один процент их стоимости даже весной текущего года была обычным делом. МВФ такая политика НБУ полностью устраивала, поскольку, с одной стороны, расчищала рынок для западных банков, а с другой — наряду с жесткой монетарной политикой как раз и способствовала сокращению кредитования экономики и прежде всего промышленности. Да, немалая часть пущенных под нож банков были кэптивными, то есть кредитовали в основном не всегда эффективный бизнес собственников эти банков. Но тем самым немало бизнеса поддерживалось на плаву. Разумеется, закрывать глаза на разграбление руководством НБУ активов ликвидируемых банков для МВФ было вполне посильной платой.
Другой стороной медали политики НБУ, как уже упоминалось, была жесткая монетарная политика с поддержанием завышенной учетной ставки, которая в прошлом году в реальном измерении была самой высокой в мире. На этом фоне расцвело строительство пирамиды государственных облигаций. А приход иностранного спекулятивного капитала на рынок этих облигаций привел к искусственному укреплению курса гривны, что стало дополнительным ударом по местной промышленности. Причем происходило это в прошлом году, когда НБУ находился под номинальным руководством Смолия.
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Очевидно, с середины июня шли торги о возможности избежать публичной порки и оставить Смолия на занимаемой должности. Кстати, окончательно они завершились буквально накануне голосования, когда власть договорилась о замещении выпадающих голосов "соросят" из фракции "Слуга народа" голосами "Оппозиционной платформы — За жизнь" и "Батькивщины".

Судя по всему, видя, к чему все идет, реальные руководители НБУ и сориентировали Смолия на демарш с заявлением, причем аккурат в день размещения евробондов, чтобы привить украинской власти условный рефлекс — даже минимальный бунт не будет оставаться безнаказанным.

Однако возможность назначения на должность главы НБУ независимого от Запада человека исключена сразу по двум причинам.
Во-первых, подмяв под себя украинский центральный банк, МВФ не забыл и в меморандуме о сотрудничестве под новую кредитную линию максимально стреножить украинскую власть в вопросах оказания влияния на действия НБУ. Его абсолютной независимости именно от украинской власти посвящена немалая часть меморандума.
Во-вторых, как уже было сказано, Валерии Гонтаревой удалось зачистить НБУ от интеллектуальной составляющей и институциональной памяти — проводить собственную монетарную политику банк просто не в состоянии. И есть большие сомнения в том, что эту способность можно восстановить в обозримом будущем — вряд ли это в принципе можно сделать быстро, а тем более в условиях кадрового дефицита.
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На что МВФ может пойти — так это на согласование какой-либо новой послушной фигуры во главе НБУ, которая будет не меньшим патриотом, чем предшественники, а потому присягнет на верность стратегическим целям Фонда. Взамен же этой фигуре вместе с приближенными может быть дана индульгенция на грабеж аборигенов в рамках проведения курсовой, монетарной или надзорной политики. Но не выходящей за рамки стратегических целей Запада. То есть примерно в том же формате, в котором действовала команда Гонтаревой последние шесть лет.
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Нацбанк УкраиныВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"УкраинаАвторы
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