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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
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РИА Новости

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

08:00 05.12.2019 (обновлено: 08:07 05.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерБанкноты номиналом 1000 гривен
Банкноты номиналом 1000 гривен
© РИА Новости / Стрингер
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года. Одновременно с долларом подешевели и другие мировые валюты. Евро 3 декабря стоил 26,408 гривны. Последний раз чуть дешевле он был 16 января 2016 года. Официальный курс рубля упал до 3,72 гривны за десять рублей. До этого он стоил аккурат столько же еще 4 августа 2016-го.
Гривна начала умеренно укрепляться еще с середины января, а посреди лета темпы ее роста ускорились. В целом с начала года доллар подешевел на 13,5 процента.
Соответственно, в долларовом эквиваленте доходы жителей Украины в нынешнем году довольно существенно выросли.
Однако причины этого благолепия позволяют предположить, что пришло оно ненадолго, а расплата за него наступит непременно.
Табличка на здании Министерства финансов Украины
30 октября, 11:46Сказано в эфире
Экономист: Украина увеличивает госдолг, будто у нее доллар вместо гривныГосдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов. В эфире радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал эти данные, отметив, что на Западе не горят желанием списывать украинские долги.
В чем причины этого "обвала мировых валют" по отношению к гривне?
Двадцать девятого ноября удивительную версию сообщила миру пресс-служба Национального банка Украины: "Среди прочих факторов на укрепление курса повлияли рост производительности производства, прежде всего в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также снижение мировых цен на энергетические товары, в частности нефть и газ". Заявлять о росте производительности при падении индекса промышленного производства — само по себе прекрасно. Что же касается снижения цен на энергоносители, то таковое могло повлиять на курс посредством улучшения торгового баланса. Но, несмотря на снижение цен на энергоносители, баланс товарной торговли для Украины за десять месяцев 2019 года оказался еще на 750 миллионов долларов хуже, чем за тот же период 2018-го, уйдя в минус до 11,3 миллиарда долларов.
Также в комментарии Нацбанка были упомянуты "фундаментальные экономические факторы". Такие как "активные вложения иностранных инвесторов в долгосрочные ценные бумаги украинского правительства". "Сегодня большая часть портфеля облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов — это ценные бумаги со сроком погашения от двух до пяти лет. Поэтому их инвестиции носят долгосрочный характер", — заявили в Нацбанке.
Конечно, называть "фундаментальным экономическим фактором" спекулятивные вложения в "пирамиду ОВГЗ" — это откровенный троллинг. Но доля истины в этой части комментария все же есть: укрепление гривны действительно связано в первую очередь с валютой, зашедшей на разогретый усилиями НБУ и Министерства финансов долговой рынок.
Здание Национального банка Украины в Киеве
10 августа, 08:00
На Украине строится новая пирамида. На сей раз государственная
С начала года и по 1 декабря нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ с 6,3 до 104,3 миллиарда гривен (в 16,6 раза). Если на начало года нерезиденты владели лишь 1/125 всех облигаций, то к декабрю — более чем 1/8. Если же не учитывать "мертвые" ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ и госбанков, то доля нерезидентов в активной части ОВГЗ близится к половине.
Откуда такой интерес иностранцев?
Дело в том, что Нацбанк намеренно удерживал явно завышенный размер ключевой ставки. Вплоть до августа нынешнего года ее размер составлял 17-18 процентов, более чем в два раза превышая уровень инфляции. Притом что в любой из сопредельных стран размер такой ставки составляет плюс-минус один-два процентных пункта от уровня инфляции.
Украинское министерство финансов при размещении ОВГЗ, номинированных в гривне, ориентировалось на ключевую ставку Нацбанка. А нередко с удовольствием размещало облигации еще дороже — на один-два процентных пункта. Кстати, существенно ситуация не поменялась и после поэтапного сокращения ключевой ставки до нынешних 15,5% — она все равно в разы выше, чем у соседей. В России она, например, 6,5%.
Ставки государственных бумаг под почти 20 процентов годовых сами по себе привлекли иностранных спекулянтов. Массовый же заход валюты привел к тому, что с конца зимы началось укрепление гривны, которое только добавило интереса со стороны спекулянтов. Ведь теперь, кроме заработка на процентах, можно было рассчитывать на дополнительный доход в результате откупа валюты при выходе с рынка по меньшему курсу, нежели тот, по которому она продавалась при входе.
Денежные купюры и монеты США и Украины
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Получать сверхприбыль с украинского рынка ОВГЗ стало возможно уже в первом полугодии. Те, кто завел валюту в начале года и продал по курсу 27,7 гривны за доллар, приобретя потом ОВГЗ, скажем, под 19 процентов годовых, к середине лета имели чистый доход более 13-13,5 процента в валюте (то есть 26-27 процентов годовых) за счет высокой ставки заимствований и укрепления гривны (откупить доллар летом можно было уже по 26,15 гривны). Разумеется, нигде в мире нет подобной прибыли от финансовых вложений.
Так реакция в украинском "финансовом котле" стала самоподдерживающейся.
Но Нацбанку и этого показалось мало. Летом он решил стимулировать приток новых спекулятивных денег. Им было принято постановление, которое разрешило банкам осуществлять краткосрочное финансирование в гривне (то есть кредитование и тому подобное) юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими ОВГЗ! Кроме того, приобретенные ОВГЗ разрешили хранить в международном депозитарии Clearstream, что лишило Украину представления о том, кто является конечным владельцем ОВГЗ.
Валюта потекла на украинский финансовый рынок с новой силой.
Плюс к тому на Украине закончились обе выборные кампании и победившая сторона четко пообещала открыть рынок земли.
С учетом этих обещаний лица, заводившие валюту на Украину, могли рассчитывать на то, что они сначала заработают сверхприбыль на перегретом финансовом рынке, а потом, в том числе и за счет полученной сверхприбыли, профинансируют покупку земель по копеечным ценам. При этом "банкет" финансирует украинский бюджет, то есть украинские же налогоплательщики. Разве это не прекрасно?
Но даже если с рынком земли и не срастется, спекулянт внакладе тоже не останется, если будет об этом своевременно извещен. С учетом возможности откупить доллар после погашения государством ОВГЗ на 13,5 процента дешевле, чем в начале года, он сможет рассчитывать на годовой доход от вложений в размере 35-36% годовых.
Это ли не классический образец колониального грабежа?
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников 21-го саммита Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019
7 августа, 18:50Акценты
Чем дальше от Майдана, тем больше долги. Кому еще задолжал Киев?Киев так громко заявлял о разводе с СНГ, что ему все почти поверили. Но дальше выхода из нескольких соглашений дело, как выяснилось, не пошло. Ну и на взносах решили сэкономить.
Разумеется, этот грабеж не мог не отразиться на экономике. Она получает скоординированные удары с разных сторон:
— банкам выгодно вкладываться в финансовые спекуляции и нет смысла кредитовать производство;
— импортеры получают преимущество перед внутренним производителем за счет 13,5-процентного снижения цен на их продукцию из-за укрепления гривны;
— украинские производители не только теряют внутренний рынок из-за импортеров, но и внешний из-за потери доходов, ведь расходы они осуществляют в гривне, а доходы в пересчете на гривну на 13,5 процента уменьшились;
— бюджет все больше погружается в долговую яму и все меньше способен финансировать любые другие расходы.
Первые результаты уже проявляются даже в официальной статистике. Индекс промышленного производства возобновил падение. Притом что по итогам 2018 года он составлял лишь 78% от уровня 2011 года.
Индекс цен производителей промышленной продукции по экспортным поставкам в октябре снизился на 11,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, то есть на эту величину уменьшился гривневый доход экспортеров. По итогам ноября ситуация будет еще хуже.
Бесконечно такое положение дел продолжаться не может. Снятие моратория на продажу земли может отсрочить крах "пирамиды" и очередной обвал в экономике даже на пару-тройку лет. Но потом все равно за все придется заплатить сполна.
На этом фоне бросается в глаза тот факт, что дирижирующие грабежом страны руководители Нацбанка и Министерства финансов после смены власти остались сидеть в своих креслах.
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
11 октября, 08:00
Украина возродится через пять лет: запущена волшебная программа
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Нацбанк УкраиныУкраинаАвторы
Популярные комментарии
В общем, как всегда, у них там все плохо. Зато у нас на днях рубль укрепился, и стало хорошо. Просто Набиуллина в отпуске была)))
5 декабря, 08:17
big_medved
11419711119
Рада, что украинцы теперь живут припеваючи. Вопрос - как надолго - риторический...
5 декабря, 09:35
eldeckel
472811820
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