Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572913161.html
МВФ позаботился о стабильном будущем Украины
2020-06-15T08:03
нацбанк украины
мвф
европа
украина
авторы
мнение - авторы
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_0:0:3065:1724_1400x0_80_0_0_1484a6cd3a98f6f4ca1bc7f26b2784b1.jpg
https://ria.ru/20200613/1572858977.html
https://ria.ru/20200607/1572571534.html
https://ria.ru/20200531/1572221538.html
https://ria.ru/20200528/1572077307.html
https://ria.ru/20200521/1571747425.html
https://ria.ru/20200610/1572718383.html
https://ria.ru/20200430/1570763285.html
https://ria.ru/20200428/1570642147.html
С МВФ сотрудничают только успешные страны. Так что Украина успешна уже. А будет еще успешнее
87
В России отнюдь не плохое законодательство о земле . Конечно над ним стоит работать и работать , но оно гораздо теплее , чем в ЕС . Честно говоря я удивлен , что Россия за эти 10 лет смогла преодолеть давления запада . Все же это великая держава и ей суждено встать на ноги. Такое колоссальное давление со стороны развитого мира . Тем более , когда вся экономика так зависла от запада. И теперь стать на столько независимой , а так же предложить миру рынки . Запад не сможет долго контролировать экономическое давление . Они и сами это понимают , что продление санкций сейчас уже играет против них и в конце концов они признают потерю Азии , а останется им от рынка всего лишь меньше четверти контроля . Я конечно понимаю , что ушел от темы , а так же людям в России жить тяжело и доверие к власти пропадает , но нынешняя верхушка сделала действительно невозможное . Она разрушила старый мир . И тут понимают , что сейчас Россия - угроза существованию запада . И остаётся лишь прямой горячий конфликт
48
19
европа
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Сергей Левченко
https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg
https://ria.ru/20200615/1572913161.html?chat_room_id=1572913161
Сергей Левченко
https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_0:0:3065:1724_1400x0_80_0_0_1484a6cd3a98f6f4ca1bc7f26b2784b1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_411:11:2763:1775_1400x0_80_0_0_ec82f92a4eef0594e43d28b00e702dcc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_798:0:2846:2048_1400x0_80_0_0_a7e909ea381b7233595892918de9e0d3.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нацбанк украины, мвф, европа, украина, авторы, мнение - авторы, экономика

МВФ позаботился о стабильном будущем Украины

08:00 15.06.2020 (обновлено: 08:03 15.06.2020)
35393
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Длившиеся около года переговоры Украины с МВФ о предоставлении новой кредитной линии 10 июня наконец успешно завершились. Причем успешно скорее для фонда — он в итоге согласовал "короткую" полуторагодичную программу кредитования на пять миллиардов долларов с немедленным выделением 2,1 миллиарда. За столь скромную сумму МВФ получил от Украины авансом:
закон о рынке земли;
передачу МВФ полного контроля над Национальным банком Украины (далее — НБУ) и даже частичный его вывод из правового поля Украины;
ряд налоговых изменений в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
13 июня, 08:00
Саакашвили раскрыл, как вырастет украинская экономика
Оставшуюся часть суммы Украина сможет получить, только если выполнит обширное "домашнее задание" фонда, подразумевающее институциональное и фактическое углубление колониальной зависимости.
Одновременно с решением о выделении кредитной линии МВФ разродился еще и экономическим прогнозом по Украине, который оказался даже хуже, чем предыдущий: он был сделан уже с учетом влияния пандемии и карантинных мероприятий.
В свете традиционной политизированности экономических прогнозов фонда можно с большой долей уверенности говорить, что по факту ситуация в украинской экономике окажется еще мрачнее. В то же время ряд цифр из него дает представление о навязываемом МВФ будущем украинской экономики в ближайшие годы. И будущее это невеселое.
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
7 июня, 08:00
Украине подготовили фантастические стимулы для развития экономики
Десятое июня на Украине с юмором предложили признать праздничным днем — Днем транша. Но в этой шутке, как и положено, есть только доля шутки — ведь переговоры, которые, по утверждению обеих сторон, постоянно проходили успешно, затянулись аж на год. Впервые об идущем процессе согласования новой программы тогдашний министр финансов Оксана Маркарова заявила еще в июне прошлого года.
Просидевший в этом году менее месяца в кресле министра финансов, а затем ставший советником главы офиса президента Украины Андрея Ермака Игорь Уманский сразу после получения информации о решении МВФ заявил: "Мы проиграли по всем переговорным позициям!" Он имел в виду как небольшую сумму кредита, так и наличие структурных "маяков" в антикризисной программе Stand-by — в такого рода программах их не должно быть в принципе.
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины
31 мая, 08:00
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
Но необязательно до выполнения этих "маяков" и следующих сумм дойдет дело. Например, сам факт начала обсуждения новой программы в июне 2019 года свидетельствует о том, что МВФ сознательно пошел на выделение единственного транша кредитной линии в декабре 2018-го во время принятия решения по прошлой программе. Тогда договорились о 14-месячном финансировании на 3,9 миллиарда долларов для поддержания Украины в год выборов. Из них сразу выделили 1,4 миллиарда. После чего о ней благополучно забыли, потому что кредит был чисто политическим: он представлял для Запада минимальную страховку от обвала украинской экономики именно в электоральный год. Остальное киевским властям пришлось добрать на рынке спекулятивных капиталов, отстраивая пирамиду государственных облигаций. Что и позволило пройти прошлый год без видимого для большинства населения углубления кризиса, хоть и хорошенько "положило" промышленность.
Президент Украины Владимир Зеленский
28 мая, 08:00
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Новый экономический прогноз фонда по Украине опирается на выполнение плана заимствований как у самого МВФ, так и у прочих финансовых центров, на кредитной игле которых сидит Украина. А это и Всемирный банк, и ЕБРР, и Европейский инвестиционный банк и так далее. Подразумевается, что в ближайшие полтора года данные учреждения одолжат Украине совокупно тоже пять миллиардов долларов. Разумеется, под дополнительные требования. Но главное: стоит Украине не получить второй транш кредита МВФ осенью этого года, как будут свернуты программы финансирования всей честной компанией.
И вот этот прогноз выглядит совсем безрадостно.
Впрочем, начали в фонде с позитива, отметив недюжинные успехи Украины "в стабилизации экономики за последние пять лет после кризиса 2014-2015 годов". Забыв при этом упомянуть о том, благодаря чьей помощи этот кризис случился. А равно и о том, что после столь успешной стабилизации на протяжении целых пяти лет экономика достигла лишь 94 процентов от уровня 2013 года, а индекс промышленного производства в сравнении с тем же годом составил 80 процентов.
Люди в очереди к банкомату ПриватБанка в центре Киева
21 мая, 08:00
Украина сумела спасти свои банки от экономики
Однако еще большая такого же рода "стабильность", по прогнозам МВФ, которые традиционно благосклонны к находящимся под внешним управлением государствам, ожидает Украину впереди.
В частности, реальный ВВП Украины в нынешнем году рухнет на 8,2 процента. Это больше и недавно озвученного фондом прогноза в 7,7 процента, и тем более оценки украинского правительства в 4,8 процента. Это больше прогноза МВФ для России (минус 5,5 процента), Белоруссии (минус шесть процентов) и Еврозоны (минус семь процентов). Кстати, номинальный ВВП в гривнах в 2020 году, согласно прогнозу, будет даже меньшим, чем годом ранее.
Более того, рост украинской экономики на 2021 год тоже пересмотрен с 3,6 процента до 1,1 процента.
Женщина с плакатом в Киеве
10 июня, 00:43
МВФ предупредил Украину о больших экономических рисках
Другими словами, МВФ даже не скрывает того факта, что не дает достаточно средств ни для сокращения падения, ни для обеспечения будущего восстановления украинской экономики. Программа преследует, по сути, две цели: во-первых, углубить колониальную зависимость, а во-вторых, обеспечить возврат ранее предоставленных внешних кредитов.
Вторая цель подтверждается и другими цифрами из прогноза, и "маяками" из программы.
В частности, до конца года Украине надо выплатить на погашение и обслуживание внешнего государственного долга около 4,4 миллиарда долларов. В оптимальном случае, при получении двух траншей и с учетом заимствований у других кредиторов, до конца года Украина может получить больше указанной суммы. Но если дело ограничится первым траншем, вряд ли удастся наскрести даже ее.
Женщина проходит мимо граффити в Киеве
30 апреля, 08:00
Украина ускользнула из долговой ловушки — и попала в неожиданное место
А ведь нужно еще обслуживать и погашать внутренний государственный долг (немалая его часть в валюте) и внешние коммерческие кредиты. И вот для этого будут использоваться резервы НБУ, которые, согласно прогнозу, до конца года должны сократиться с имеющихся 25,4 до 19,3 миллиарда долларов.
При этом государственный долг по отношению к ВВП вырастет с 50,4 процента до 65,4 процента — с двух до 2,6 триллиона гривен, потому что чем-то же нужно финансировать почти восьмипроцентный дефицит бюджета. Это будут внутренние заимствования и внешние коммерческие займы.
Не менее показательно, что кредитование экономики после сокращения на десять процентов в прошлом году, по планам МВФ, уменьшится еще на 7,3 процента в текущем и на 12,4 процента в следующем. За три года объемы кредитования в гривневом измерении должны будут усохнуть более чем на четверть. Это в условиях, когда экономика и так практически не кредитуется банками. Во главу угла МВФ ставит борьбу с инфляцией, в том числе методами, уничтожающими реальный сектор экономики.
Прохожие на улице в Киеве
28 апреля, 08:00
Украина сокращает зависимость от российских и европейских денег
К чему приведет навязываемая фондом политика, примерно ясно.
Инфляцию действительно можно будет удержать на небольшом уровне, хотя, вероятно, и выше нынешнего прогноза в 4,5 процента. Да и курс гривны, прогноз которого МВФ не дает, в этом случае может существенно не измениться. Но ценой будет продолжение сокращения рабочих мест, падения ВВП и особенно промышленного производства на фоне роста долгов.
1892031427414
Обсудить 19
Нацбанк УкраиныМВФЕвропаУкраинаАвторыМнение - АвторыЭкономика
Популярные комментарии
С МВФ сотрудничают только успешные страны. Так что Украина успешна уже. А будет еще успешнее
15 июня, 08:56
oostrov.s.d
66602211
В России отнюдь не плохое законодательство о земле . Конечно над ним стоит работать и работать , но оно гораздо теплее , чем в ЕС . Честно говоря я удивлен , что Россия за эти 10 лет смогла преодолеть давления запада . Все же это великая держава и ей суждено встать на ноги. Такое колоссальное давление со стороны развитого мира . Тем более , когда вся экономика так зависла от запада. И теперь стать на столько независимой , а так же предложить миру рынки . Запад не сможет долго контролировать экономическое давление . Они и сами это понимают , что продление санкций сейчас уже играет против них и в конце концов они признают потерю Азии , а останется им от рынка всего лишь меньше четверти контроля . Я конечно понимаю , что ушел от темы , а так же людям в России жить тяжело и доверие к власти пропадает , но нынешняя верхушка сделала действительно невозможное . Она разрушила старый мир . И тут понимают , что сейчас Россия - угроза существованию запада . И остаётся лишь прямой горячий конфликт
15 июня, 12:04
Boriss Mr
4512000
Рекомендуем
Статуя Свободы в Нью-Йорке
США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия"
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
"Обман Запада". Кого Киев выдает за представителей Донбасса
Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
"Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Чем закончится попытка конвоировать Трампа из Белого дома?
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских ПРО
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
Саакашвили раскрыл, как вырастет украинская экономика
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
Сингапур и ЕС предупреждают США: "Не ставьте нам ультиматумов"
Протестующий на коленях перед французской полицией с табличкой Полиция убивает в Марселе, Южная Франция
Презумпция вины: в этой стране вслед за США ставят полицию на колено
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прекратил арбитраж с Uniper о цене поставок газа
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
06:46Президент Киргизии принял отставку премьера Абылгазиева
06:38СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
06:32В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
06:30На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой
06:28Жириновский предложил поделить США на две части
06:25В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
06:21В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19
06:19В Гонконге планируют ослабить некоторые карантинные ограничения
06:06Исследование: самой перспективной для карьеры россияне считают сферу IT
06:06СМИ: Помпео может встретиться с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в среду
06:04Экологи предлагают в десять раз повысить штрафы за стихийные свалки
Лента новостейМолния