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Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
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РИА Новости

Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней

08:00 31.05.2020
95117
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
Сергей Левченко
Сергей Левченко
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На днях после четырехмесячных раздумий президент Украины Зеленский подписал принятый Верховной радой еще 16 января закон с длинным и имеющим мало общего с содержанием названием: "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".
На самом деле закон пронизан лоббистскими положениями и нормами, создающими чудесную коррупционную среду, о которой "папередники" нынешних налоговиков могли только мечтать. И уж точно вступающий в силу закон сделает еще менее благоприятной общую бизнес-среду в стране. Но вот "соросята" и представители транснациональных компаний празднуют победу.
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Законопроект, на базе которого принят закон, был одним из тех, которые "Слуги народа" обещали принять еще в сентябре в "турборежиме". Но даже его изначальная версия вызвала шквал критики.
Автор законопроекта, а по совместительству глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев пообещал его доработать. Были созданы рабочие группы, включавшие экспертов и представителей разных отраслей, был даже зарегистрирован альтернативный проект. Но 3 декабря альтернативный законопроект Рада прокатила, а вот текст Гетманцева в первом чтении приняла — под обещания автора учесть все наработанные поправки ко второму чтению.
Редакция, подготовленная ко второму чтению, появилась лишь к 15 января и серьезно отличалась от изначальной. Сравнительная таблица изменений насчитывала 1100 страниц. Но в них не нашлось места для обещанных наработок. Тем не менее уже на следующий день Рада проголосовала за этого кота в мешке.
После чего текст законопроекта исчез с сайта Рады и не появился даже к моменту подписания Зеленским.
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В итоге в закон засунули огромный набор не связанных между собой изменений. Остановимся только на самых ярких новшествах.
Первая их группа касается увеличения "колониального налога", уплачиваемого Украиной в разных формах. Не секрет, что какие-то варианты уплаты этого налога в пользу гегемона вынуждены делать едва ли не все страны мира. Но в случае с Украиной они выглядят все более унизительно и все более объемно.
Тут выделяется полное и окончательное освобождение нерезидентов от налогообложения доходов, связанных с украинскими государственными облигациями. Ранее постмайданная власть освободила от налогообложения процентные доходы иностранных спекулянтов по таким облигациям. Теперь — и доходы от их купли-продажи, создавая идеальные условия для вывода капиталов с этого рынка.
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Впрочем, по масштабам финансовой выгоды для Запада и потерь для Украины еще интереснее выглядит выведение из-под усиливающегося контроля над трансфертным ценообразованием плательщиков единого налога четвертой группы и шире: их освобождение от контроля над разными формами выведения средств из страны. На Украине плательщиками единого налога четвертой группы являются аграрные латифундисты и зернотрейдеры — местные и западные. Оценочно эти ребята выводят из страны путем продажи зерна по заниженным ценам и по другим схемам, например, связанным с куплей-продажей ценных бумаг, сотни миллиардов гривен — только потери украинского бюджета от недополученного налога на прибыль измеряются 40-50 миллиардами в год.
К этой же категории изменений следует отнести и изъятие из Налогового кодекса единственной нормы, хоть как-то стимулировавшей переработку сырья на территории Украины. Речь об операциях по экспорту сои и рапса, по которым в последние годы не было возмещения НДС, что должно было стимулировать создание собственных мощностей по переработке. И они даже были созданы. Но выяснилось, что Западу украинское сырье нужнее. И теперь Зеленский и Ко создали приоритетные условия для его вывоза.
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Оставшемуся на Украине среднему бизнесу навязаны услуги аудиторских компаний так называемой "большой четверки". Услуги, разумеется, отнюдь не бесплатные. Сделано это путем серьезного усложнения форм и увеличения объемов подаваемой отчетности для максимально широкого круга налогоплательщиков. На Западе подобные нормы есть, но они касаются по-настоящему крупных компаний.
Наконец, в полном объеме в украинское законодательство имплементируется План BEPS — план действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, к которому присоединилось более 120 стран. Стоит заметить, что даже из стран — членов ОЭСР с совсем другим уровнем налоговой культуры, государственного управления и так далее в полном объеме его у себя внедрила едва ли четверть. Видимо, кому-то захотелось потренироваться на кошках…
Вторая группа изменений касается создания благоприятных условий для коррупции.
В частности, внедряется концепция "винной ответственности", согласно которой право определять виновность представляется не суду, а налоговику! А от наличия или отсутствия вины зависит размер штрафа, который будет отличаться в два раза. Понятно, что это просто тепличные условия для коррупции. Чтобы максимально прикрыть коррупционеров, вводится еще и формально коллегиальное принятие решения о наличии или отсутствии вины.
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Все операции с нерезидентами станут проверять на предмет наличия в них "деловой цели". И если налоговики таковой не увидят, то понесенные плательщиком расходы в отношениях с нерезидентом просто не будут признаваться. Можно с уверенностью прогнозировать, что непризнание расходов будет массовым. Особенно с учетом того, что достаточным условием для отсутствия деловой цели определено, например, уменьшение прибыли в результате проведенной операции.
Внедряется еще и концепция "конструктивных дивидендов", под которые налоговики смогут загнать целый ряд различных платежей, после чего облагать их налогом. Но фишка еще и в том, что конструктивные дивиденды будут применяться не для всех — выше было указано, что латифундистов эта проблема не коснется.
Принудительно взыскивать налоговые долги украинские налоговики теперь смогут через 30 дней после их возникновения — ранее плательщикам давалось на самостоятельное погашение 60 дней. В условиях избирательного подхода к реализации таких возможностей (уважаемая "Укрнефть" сидит в долгах годами и у нее никто ничего не взыскивает) это выглядит как увеличение возможностей для административного давления. А в конечном счете — как увеличение возможностей для коррупции.
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Третья группа изменений — "приятные мелочи" для налогоплательщиков.
Все штрафы, установленные в фиксированном размере (за несвоевременную подачу декларации или другие нарушения, не связанные с ошибками в расчете налоговых обязательств), увеличены вдвое, еще и добавлены новые.
С трех лет до семи лет увеличен срок исковой давности (а значит, и поверяемый период) по налогу на доходы физических лиц. Плюс налоговикам предоставлено право получать пояснения от наемных работников (в том числе бывших) относительно их трудоустройства и зарплат. Думается, не будет большой сложностью найти обиженных людей, работавших пять-шесть лет назад на предприятии, которые дадут пояснения, что получали зарплату в конверте. Дальше их бывшему работодателю придется доказывать, что он не верблюд.
Резюмируя изучение этого законотворческого "винегрета", можно сказать, что принятый закон явно ухудшит бизнес-среду на Украине. В первую очередь в сфере перерабатывающей промышленности. И напрасно было ожидать другого от Зеленского, выбравшего в качестве своей экономической опоры банду "соросят".
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСШАУкраинаАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
"Не лучше-ль, на себя, Кума оборотиться"?! У нас очень давно "соросята" правят, в лице Московского Кагала!!!
31 мая, 10:42
Евгений Нестеров
16211055
Украина - территория экспериментов над людьми. Мне их не жалко, сами виноваты.
31 мая, 10:24
Арсений Новиков
6030102
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