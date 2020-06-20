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Верховная рада пытается поднять бунт против МВФ
На заседании комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, контролируемого, разумеется, фракцией "Слуга народа", 17 июня... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:36
верховная рада украины
мвф
украина
авторы
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"С 1991 года, когда Украина после распада Советского Союза вновь стала независимым государством, Соединенные Штаты вложили в нее порядка 5 миллиардов долларов. Эти деньги были потрачены на то, чтобы поддержать стремление украинского народа иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет их интересы" Виктория Нуланд 2014 год.
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Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573201166_0:171:2662:1668_1400x0_80_0_0_abd5a2ee8237effa4ba5371bc9bf0710.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
верховная рада украины, мвф, украина, авторы

Верховная рада пытается поднять бунт против МВФ

08:00 20.06.2020 (обновлено: 09:36 20.06.2020)
43722
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
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На заседании комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, контролируемого, разумеется, фракцией "Слуга народа", 17 июня обсуждался проект постановления "О докладе председателя Национального банка Украины Верховной раде Украины о деятельности Национального банка Украины". Документ готовился (причем фактически тайно) как парламентский ответ на доклад председателя НБУ, отчитывавшегося о деятельности месяцем ранее.
В проекте постановления жестко раскритиковали деятельность банка с 2014 года и по сегодняшний день.
Выводы же о деятельности НБУ, которые содержатся в документе, настолько часто совпадают с выводами в публикациях запрещенного на Украине РИА Новости, что крамольные мысли закрадываются сами собой.
Конечно, документ еще должен быть утвержден парламентом, но на фоне провального голосования 18 июня за Программу деятельности правительства Шмыгаля, когда голосов "за" оказалось недостаточно — несмотря на личную просьбу Зеленского, это представляется вполне реальным.
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Но главное — даже его официальное утверждение никак не повлияет на проводимую монетарную и валютно-курсовую политику, поскольку НБУ только выполняет то, что ему доводят к исполнению из МВФ. Максимум, чего могут добиться украинские власти, — поторговаться за назначение новых руководителей банка. Но последнее слово и в этом вопросе будет за Вашингтоном.
Перечень же депутатских претензий оказался довольно длинным.
Главная заключается в том, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику, начиная с 2014 года не обеспечило поддержки устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.
Реальная учетная ставка (то есть номинальная ставка за вычетом показателя инфляции) была одной из самых высоких в мире.
Проводя сверхжесткую монетарную политику, НБУ допустил острую демонетизацию экономики Украины. Отношение денежной массы к номинальному ВВП на Украине сократилось с 54,4% в 2014 году до 34,2% в 2019-м. В сравнении с другими странами количество денег в украинской экономике является явно недостаточным. Для сравнения — в России этот показатель в 2019 году тоже был невысоким, но составлял 47,3%.
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Также НБУ ставится в вину тот факт, что в условиях охлаждения экономики в качестве учетной (базовой) ставки он использовал ставку по депозитным сертификатам, а не ставку рефинансирования. Высокие ставки по депозитным сертификатам (в течение 2019 года — 13,5-18%) привели к переориентации всей банковской системы на финансовые операции с депозитными сертификатами и облигациями внутреннего государственного займа (далее — ОВГЗ) и разрушению нормального функционирования кредитного рынка. На фоне чрезмерной ликвидности банковской системы (показатели ликвидности, то есть наличия свободных денег, вдвое превышают нормативы) произошел коллапс кредитования реального производства: отношение кредитов предприятиям к ВВП упало до 21% в 2019 году при нормальном уровне 60-70%. И как следствие — торможение экономического роста, а также обострение падения промышленного производства.

Депутаты также обвинили руководство НБУ в безобразиях на рынке ОВГЗ, которые впервые в официальном документе названы "имеющими признаки финансовой пирамиды на рынке государственных облигаций" (что, вообще говоря, было очевидно еще в прошлом году). Следствием этого стало искусственное укрепление гривны, которое привело к макроэкономическим дисбалансам.

Руководство НБУ также обвинили в подрывных действиях на вторичном рынке ОВГЗ и при установлении банковских нормативов, которые приводят к тому, что имеющие достаточную ликвидность в иностранной валюте банки не заинтересованы в покупке валютных облигаций правительства, которое нуждается в валюте для расчетов по внешним долгам.
Допущенное НБУ искусственное укрепление гривны в 2019 году украинские депутаты связывают с недостаточным выкупом валюты в резервы на фоне слишком высокой доходности ОВГЗ, которая привела к массовому притоку спекулятивного капитала.
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По итогам этих и ряда других претензий авторы проекта утверждают, что должностные лица из руководства НБУ в связи с необеспечением выполнения функций, определенных профильным законом, не имеют безупречной деловой репутации. А пребывание таких фигур на руководящих должностях НБУ противоречит законодательству. В итоге предлагается создать Временную следственную комиссию Верховной рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ в 2014-2019 годах.

Но вот теперь-то мы и подошли к самому интересному. Ибо какую бы оценку ни давала работе руководства НБУ украинская Верховная рада, которой формально подотчетен украинский Центральный банк, и насколько бы ни были справедливы указанные в этой оценке претензии, у НБУ есть фактические кураторы, которые работой его руководства довольны.

В МВФ последовательно хвалили руководство НБУ с 2014 года, поскольку оно строго выполняло рекомендации МВФ. А таковые сводились к двум пунктам.
Во-первых, к проведению политики жесткого инфляционного таргетирования, то есть подавлению инфляции любой ценой, в том числе и ценой обескровливания, а значит, и постепенного уничтожения экономики. Разумеется, в МВФ понимали последствия такой политики и даже более того — устанавливали конкретные цели по сокращению кредитования реального сектора, демонетизации и так далее.
Во-вторых, в 2015-2016 годах МВФ интересовала зачистка банковского сектора от конкурентов в лице местных финансовых учреждений. Что и было с успехом проделано. А на факт, что в процессе руководители НБУ и государства изрядно нагрели руки на активах ликвидируемых банков, в МВФ благодушно закрыли глаза.
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В смысле поддержки ничего не поменялось и сегодня. В недавно утвержденном меморандуме с МВФ, под которым подписались украинские президент, премьер, министр финансов и глава НБУ, но который диктовали в вашингтонском "обкоме", прямо подтверждается верность ранее выбранному курсу монетарной и валютно-курсовой политики, в том числе дальнейшему сокращению кредитования реального сектора экономики. Денежно-кредитная (она же монетарная) политика НБУ названа взвешенной, а ее реализация вместе с гибким обменным курсом, как выясняется, "возобновили конкурентоспособность" и "улучшили позицию Украины на внешних рынках". Более того, первый пункт меморандума, касающийся НБУ, а значит, главный для МВФ, говорит об обеспечении институционально сильного и независимого НБУ. В качестве единственной задачи для НБУ по-прежнему обозначено инфляционное таргетирование. В нем же украинская сторона обязуется "воздержаться от любых действий, которые могут означать политическое вмешательство в независимость НБУ (по решениям о политике, ограничении сроков каденции и правовой защиты руководителей и персонала)". А также "обеспечить неизменность инфляционных целей и принципов денежно-кредитной политики".
Другими словами, несмотря на справедливость претензий депутатов к руководству НБУ, принятие постановления о неудовлетворительной оценке его действий станет бурей в стакане. Под неизменностью политики НБУ высшие руководители государства уже подписались. Убедить МВФ в необходимости замены послушного ему руководства тоже будет непросто. Но даже и в случае согласования такой замены ничего не поменяется.
9823286714
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Верховная Рада УкраиныМВФУкраинаАвторы
Популярные комментарии
"С 1991 года, когда Украина после распада Советского Союза вновь стала независимым государством, Соединенные Штаты вложили в нее порядка 5 миллиардов долларов. Эти деньги были потрачены на то, чтобы поддержать стремление украинского народа иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет их интересы" Виктория Нуланд 2014 год.
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