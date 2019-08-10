На Украине строится новая пирамида. На сей раз государственная

В июле украинский Минфин занял на внутреннем рынке абсолютно рекордные почти 63,5 миллиарда гривен (2,5 миллиарда в долларовом эквиваленте). Для сравнения — все доходы госбюджета за тот же месяц составили 75 миллиардов гривен (2,9 миллиарда долларов). Иными словами, в июле почти каждая вторая гривна расходовалась украинским правительством за счет заимствований.

С учетом масштабов этих долгов, темпов их роста, а также стоимости обслуживания можно сделать вывод, что Украина строит пирамиду заимствований. А любая пирамида рано или поздно заканчивается дефолтом. Причем не ограниченным его вариантом, каковым, по сути, был отказ обслуживать и возвращать три миллиарда долларов, взятые в долг у России, а гораздо более масштабным. И если упомянутый ограниченный дефолт западные страны и МВФ покрывали и покрывают, то в случае с дефолтом по обслуживанию облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в числе пострадавших могут оказаться западные юридические и физические лица. Если же дело выйдет за рамки прекращения обслуживания именно ОВГЗ, то пострадать могут государства и финансовые институты, которые поддерживают Украину на плаву в последние годы.

...Нельзя сказать, что бюджетная катастрофа, а иначе нынешнее положение дел назвать сложно, возникла внезапно. В июне на внутреннем рынке украинский Минфин занял 30,2 миллиарда гривен (1,1 миллиарда долларов), но добрал посредством размещения евробондов на внешнем, что в сумме дало 61,1 миллиарда гривен (2,3 миллиарда долларов). При этом доходов в госбюджет в первом месяце лета собрали 80,1 миллиарда гривен (три миллиарда долларов). То есть дела обстояли получше, но не очень.

Однако в июле произошло значимое событие: украинские власти начиная с 16 июля стали прямо нарушать Закон о госбюджете на 2019 год. Последним внутренние заимствования ограничены суммой в 202 миллиарда гривен. Шестнадцатого июля Минфин разместил ОВГЗ на рекордные 33,3 миллиарда за день, превысив это ограничение с лихвой. А к концу июля объем заимствований путем размещения ОВГЗ приблизился к 258,2 миллиарда гривен — 128% от годового плана. И это всего за семь месяцев.

Пирамиду ОВГЗ на Украине начали строить примерно с конца 2017 — начала 2018 года. Разумеется, занимали украинские власти на внутреннем рынке и раньше. Но именно с указанного момента совместными усилиями НБУ и Минфина начали расти ставки и объемы размещения облигаций, а курс доллара был практически стабилизирован. Ставки по облигациям сначала подросли до 16%, а к концу 2018 года и до 20%. При стабильном курсе гривны это давало те же 20% в долларах — подобной доходности нет нигде в мире и близко.

При этом другой "фишкой" пирамиды стало то, что в ней могли участвовать далеко не все — чужаков туда пускали неохотно. Логично предположить, что делали это люди, приближенные к высшим должностным лицам государства. Таким образом, для участников эта схема была еще и безрисковой, ведь именно они и контролировали валютный курс, возможность вывода дохода в нужные юрисдикции и тому подобное.

Но в прошлом году эта схема была все же не очень масштабной. Во-первых, за весь год разместили ОВГЗ на 175 миллиардов гривен. Во-вторых, больше половины из них были номинированы в долларах и евро (как это ни странно выглядит, но Украина размещает на внутреннем рынке облигации, номинированные в иностранной валюте). Там ставка тоже была хорошей, нередко превышала 7%. Но это далеко не 20%.

Ситуация изменилась в 2019 году. Совпало многое. И сильно возросшие суммы, необходимые для обслуживания и погашения ранее накопленных долгов. И президентские (а после и парламентские) выборы, которые требовали раздачи социальных взяток. И заморозка кредитования Украины со стороны МВФ — во многом в связи с выборами.

И тут понеслась.

Суммы заимствований резко возросли, достигнув, как тогда казалось, своего пика в апреле, когда Минфин занял почти 34 миллиарда гривен. Основные заимствования делались в гривне. Ставка по ним колебалась в пределах 17-20%.

Выросшие объемы в сочетании со столь "жирной" ставкой привлекли внимание международных спекулянтов. За семь месяцев вложения нерезидентов в украинские ОВГЗ выросли почти в 14 раз! Со скромных 230 миллионов долларов на начало года до 3,5 миллиарда долларов на начало августа.

При этом предположения о том, что после ухода Порошенко лавочка закроется, не оправдались.

Как уже упоминалось выше, в июле был поставлен рекорд заимствований в 63,5 миллиарда гривен, перекрывший достижение времен Порошенко почти вдвое. Причем прямо нарушая Закон о госбюджете.

Нелепым будет предполагать, что министр финансов правительства Гройсмана Оксана Маркарова "чудила" в июле без договоренностей с новой властью. А высказывание представителей команды Зеленского о том, что г-жа Маркарова может остаться на занимаемой должности, еще более убеждают: дальнейшее строительство пирамиды согласовано с новой властью и одобрено ею.

Разумеется, напрашивается сравнение складывающейся на Украине ситуации с Россией-1998. Вот несколько цифр.

ВВП России в 1997 году составил 346,1 миллиарда долларов. Объем ГКО, который был в обращении к августу 1998 года, по цене размещения составлял 29 миллиардов долларов, то есть 8% от ВВП. ВВП Украины в 2018 году составил 130,8 миллиарда долларов. Объем ОВГЗ в обращении к 1 августа — 29,8 миллиарда долларов, то есть 23% от ВВП.

Да, ставки по ГКО к августу 1998 года превышали 80%. А ставки по украинским ОВГЗ сегодня даже чуть снизились и составляют 16-18%. Но тут стоит вспомнить, что еще за год до дефолта российские ставки были на уровне нынешних украинских — 17-18%. И тоже как бы ничто не предвещало катастрофы.

Долго этот "праздник жизни" для Украины длиться просто не может. Даже рассчитывая на продолжение кредитования со стороны МВФ (а кредиты МВФ предполагают низкую льготную ставку) в украинском госбюджете на 2019 год на обслуживание и погашение долгов была заложена сумма, равная почти половине запланированных доходов.

Лишившись льготного финансирования и опираясь на средства, полученные за счет строительства финансовой пирамиды, Украина резко увеличила стоимость обслуживания своих долгов. Это первая проблема.

Вторая проблема — это макроэкономические параметры, которых должно придерживаться любое государство, желающее сотрудничать с МВФ. А они предполагают определение и предельной суммы госдолга, и предельного значения дефицита бюджета по отношению к ВВП, и так далее. При продолжении заимствований нынешними темпами удержать ни один из этих параметров невозможно.

Третья проблема — значительный объем спекулятивного капитала, который стремительно зашел в украинские ОВГЗ. Он может еще быстрее выйти из них. А 3,5 миллиарда долларов для нынешней Украины — огромная сумма.

Поэтому какой-то нехороший итог у этой пирамиды, безусловно, будет. Украинская власть может попробовать "кинуть" одновременно собственных граждан и спекулянтов, обвалив курс гривны. Формально это позволит избежать дефолта. Но пойдет ли Зеленский и Ко на то, чтобы их возненавидел электорат в самом начале правления? А главное — позволят ли сделать такой шаг внешние кураторы?

Объявить дефолт без согласования с ними — тоже не вариант.

Не исключено, что власть предпочтет следовать по нынешнему пути. Взамен нужно чем-то ублажить кураторов, чтобы они закрывали глаза на вопиющие проблемы в госфинансах. Ведь закрывали же они глаза на подобные проблемы в России-1998.