Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики

Украина готовится к подведению официальных итогов ушедшего года в экономике, и там вырисовывается очень необычный феномен. Будет зафиксирован наибольший после 2011 года рост реального ВВП — на уровне 3,5-3,6 процента за год. При этом индекс промышленного производства покажет падение более чем на 1,5 процента в сравнении с 2018 годом, хотя еще по итогам января — мая 2019 года был рост почти на один процент к аналогичному периоду предыдущего года.

Не сказать, чтобы такой диссонанс в развитии экономики и ее хребта — промышленности — был совсем уж в диковинку. В наиболее развитых странах мира он периодически наблюдается.

Например, по итогам 2019 года индекс промышленного производства Германии снизится по сравнению с предыдущим годом на весьма существенные 3,5-4 процента. А вот реальный ВВП вырастет на 0,6-0,8 процента.

Нечто подобное наблюдалось в 2015-2016 годах в США.

Неужели выходит, что Украине удалось за считанные годы построить постиндустриальную экономику, ориентируясь на флагманов мировой экономики?

При ближайшем рассмотрении — примерно так же, как в свое время Афганистану удалось построить у себя социализм, перейдя в него из феодализма, минуя стадию капитализма.

На протяжении 2019 года украинская экономика активно накапливала дисбалансы, которые обязательно приведут к кризису. Благодаря намерениям открыть рынок земли, причем так или иначе на условиях западных "партнеров", наступление этого кризиса может быть отсрочено — просто в силу того, что в страну заходят деньги под ее скупку. Но если вдруг случится кризис в мировой экономике, то экономике Украины грозит нешуточный обвал. И даже земля тут вряд ли поможет.

В развитых экономиках схема "Рост ВВП при падении промышленного производства" действует достаточно понятно. Падение в промышленности компенсируется стабильным ростом потребления, который может происходить даже сам собой в связи с околонулевыми ставками по кредитам. Если само собой не складывается, то власти применяют широкий набор методов стимулирования — от снижения ключевых ставок центробанков (в том числе и ниже нуля) до компенсаций потребителям при закупках товаров длительного пользования и так далее. Но долго такая схема не действует: либо промышленность удается перевести в зону роста, либо все же случается кризис.

На Украине же эта схема была реализована совсем иначе.

В принципе, в 2019 году прогнозировался умеренный рост в промышленности — на фоне обвала предыдущих лет и некоторой стабилизации макроэкономической ситуации в стране было вполне логично ожидать как минимум восстановительного роста. Когда начинает использоваться часть ранее остановленных мощностей.

Собственно, так поначалу дело и обстояло.

В январе-феврале, правда, роста в промышленности не было, имелся даже некоторый спад к аналогичным месяцам 2018 года. Повлияло то, что в стремлении выполнить бюджет 2018 года правительство Гройсмана стало "зажимать" экспортерам возмещение НДС, лишая их тем самым оборотных средств, а значит, и ухудшая финансовое положение.

Но уже в марте рост составил 2,1 процента, в апреле 5,2 процента, в мае 1,6 процента. За пять месяцев получился почти процент роста по отношению к январю — маю 2018 года.

И тут причины тоже объяснимы. К февралю государство рассчиталось по ранее накопленным долгам по возмещению. Наметилась положительная динамика цен на рынке черных металлов. Плюс в рамках выборной кампании начали раздавать социальные взятки, причем не только в виде выплат тысячи-другой лояльным к Порошенко избирателям (о его программе "Сетка" есть много информации в Сети), но и спешно осуществляя госзакупки: от ремонта дорог и социальных объектов до закупок мебели и техники для школ, детсадов и больниц и так далее.

Разумеется, речь не идет о финансировании масштабных проектов, но с учетом того, что пять лет государство вообще почти никак не финансировало реальный сектор экономики (за исключением ВПК, где преимущественно происходил "распил"), и с учетом масштабов нынешней украинской промышленности для положительной динамики хватило и предвыборных вливаний.

Но тут мы упираемся в вопрос о том, откуда деньги на эти вливания брались. А брались они взаймы на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Причем заимствования осуществлялись бешеными темпами и под гигантские проценты. Уже в первом полугодии на внутреннем рынке Министерство финансов заняло 186 миллиардов гривен при годовом плане в 202 миллиарда. Процентные ставки поднимались до 20 процентов годовых.

Это привело к тому, что на украинский финансовый рынок повалил спекулятивный иностранный капитал в довольно приличных для Украины объемах. К середине года зашло два миллиарда долларов, к концу — почти пять.

А это, в свою очередь, привело к росту курса гривны, которая в январе 2019 года была по 27,9 за доллар, а в июне по 26,5. К декабрю же на фоне продолжавшегося входа капитала, который подстегивался не только сказочными условиями на рынке заимствований, но и обещаниями Зеленского открыть рынок земли, доллар упал до 23,6 гривны.

И вот это укрепление курса стало поворотным моментом для украинской промышленности. По мере ускорения укрепления курса ускорялось и падение в промышленности. Если в июне-сентябре падение составляло 0,2-2,3 процента, то уже в октябре составило пять, а в ноябре 7,5 процента. И точно не будет меньшим по итогу декабря, расчетов по которому еще нет.

Дело в том, что украинские производители, с одной стороны, оказались под давлением импорта, который из-за укрепления курса подешевел с января по декабрь более чем на 15 процентов! И это при максимальной открытости украинской экономики. Особенно перед экономикой ЕС. В результате в магазинах даже польское молоко стало вытеснять украинское.

С другой же стороны, украинские экспортеры стали получать в гривнах на 15 процентов меньше выручки. При том что расходы в гривнах только возросли (в частности, в связи с ростом минимальной зарплаты, ряда тарифов и так далее). По данным украинского Госстата, цены производителей на внутреннем рынке в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 5,8 процента (из-за давления импорта), а на внешнем на 14,4 процента (из-за укрепления гривны).

Дошло до того, что в декабре министр экономики Милованов, ранее согласившийся с тем, что он является дебилом, заявил об осознании проблемы и даже создании некоего "штаба", который должен воспрепятствовать дальнейшему падению в промышленности. Хотя само создание "штаба" из "соросят", которые как раз работают над совсем иными задачами, выглядит анекдотично.

В итоге рост ВВП на Украине напоминает рост средней заработной платы на ней же, который в последнее время в значительной степени формируется за счет миллионных или измеряемых в сотнях тысяч зарплат чиновников высшего и среднего звена, а также менеджеров госмонополий.