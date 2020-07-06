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Главком украинских ВМС захотел вернуться в Севастополь
Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская" назвал Севастополь главной базой ВМС страны и пообещал туда вернуться. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:02
алексей неижпапа
россия
ситуация на украине
республика крым
севастополь
украина
в мире
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Севастополь никогда не был украинским к слову. Выводы очевидны.
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Не будет мне покоя пока Севастополь, базу флота нашего, взад не верну! Не бывать флоту без базы! Пока не вернём - флоту не бывать!
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россия
республика крым
севастополь
украина
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РИА Новости
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей неижпапа, россия, ситуация на украине, республика крым, севастополь, украина, в мире

Главком украинских ВМС захотел вернуться в Севастополь

16:09 06.07.2020 (обновлено: 20:02 06.07.2020)
13636
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская" назвал Севастополь главной базой ВМС страны и пообещал туда вернуться.
"Главная база Военно-морских сил Украины — это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь", — заявил Неижпапа.
Он добавил, что прослужил в Севастополе всю жизнь, и пообещал вернуться туда. По словам военного, у многих украинских офицеров есть жилье в Крыму.
При этом Неижпапа заявил, что не намерен соваться в Крым, пока полуостров не станет украинским.

"Я к этому отношусь категорически: я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка", — подчеркнул он.

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Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, нынешний министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос полуострова закрыт окончательно.
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16625411145
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Алексей НеижпапаРоссияСитуация на УкраинеРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Севастополь никогда не был украинским к слову. Выводы очевидны.
6 июля, 16:24
vv dok
14900000
Не будет мне покоя пока Севастополь, базу флота нашего, взад не верну! Не бывать флоту без базы! Пока не вернём - флоту не бывать!
6 июля, 16:13
nakιs Kamakιs
71034004
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