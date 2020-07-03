Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

"Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Республикой Беларусь путь развития, оказывать посильную помощь в целях государственного строительства и экономического развития страны. Уделяю особое внимание развитию китайско-белорусских отношений, очень дорожу крепкой дружбой с Вами", - отметил Си Цзиньпин.