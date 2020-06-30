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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:31
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
главный храм вооруженных сил россии
громкий (корвет)
нью-йорк
сафари-парк "тайган"
дина аверина
москвариум
родина-мать зовёт!
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москва
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, главный храм вооруженных сил россии, громкий (корвет), нью-йорк, сафари-парк "тайган", дина аверина, москвариум, родина-мать зовёт!, московский кремль, шереметьево, алые паруса (праздник выпускников), храм христа спасителя, парад победы, роев ручей, конституция рф, парк культуры имени горького, аэрофлот, ту-160, денис мацуев, москва, ленинградская область, сочи, владивосток, краснодарский край, париж, санкт-петербург, фото, фото

Лучшие фото РИА Новости, июнь 2020 года

10:34 30.06.2020 (обновлено: 12:31 30.06.2020)
21102
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Информационный центр ЦИК России в дни голосования по внесению поправок в Конституцию.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
1 из 32

Информационный центр ЦИК России в дни голосования по внесению поправок в Конституцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля и купола Покровского собора.
Башни Московского Кремля и купола Покровского собора
2 из 32
Башни Московского Кремля и купола Покровского собора.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© Фотохост-агентство / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и главы государств, приглашенные на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Президент РФ Владимир Путин и главы государств, приглашенные на военный парад, на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
3 из 32

Владимир Путин и главы государств, приглашенные на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

© Фотохост-агентство / Алексей Филиппов
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© Фотохост-агентство/ Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие во время военного парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
4 из 32

Военнослужащие во время военного парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© Фотохост-агентство/ Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев во время онлайн-концерта в рамках проекта "Шоу ON!" на Okko.

Народный артист РФ, пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев во время онлайн-концерта
5 из 32

Пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев во время онлайн-концерта в рамках проекта "Шоу ON!" на Okko.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Пассажиры станции метро "Арбатская" в Москве.

Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
6 из 32

Пассажиры станции метро "Арбатская" в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС дезинфицируют избирательный участок в Тверской области.

Сотрудники МЧС РФ во время санитарной обработки избирательного участка в Тверской области
7 из 32

Сотрудники МЧС дезинфицируют избирательный участок в Тверской области.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Фотохост-агентство / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
8 из 32

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© Фотохост-агентство / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Майшев

Девушка фотографируется на Красной площади.

Девушка фотографируется на Красной площади в Москве
9 из 32

Девушка фотографируется на Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Волонтеры зажгли 1418 свечей на Крымской набережной в Москве в рамках акции "Линия памяти", приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Волонтеры зажгли 1418 свечей на Крымской набережной в Москве в рамках акции Линия памяти
10 из 32

Волонтеры зажгли 1418 свечей на Крымской набережной в Москве в рамках акции "Линия памяти", приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время акции "Лучи Победы" в Москве.
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время акции Лучи Победы в Москве
11 из 32
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время акции "Лучи Победы" в Москве.
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанк

Люди набирают питьевую воду в разные емкости. Из-за трудностей с водоснабжением жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя.

Люди набирают питьевую воду в различные емкости. В связи с трудностями в водоснабжении, жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя, чтобы иметь возможность получить воду
12 из 32

Люди набирают питьевую воду в разные емкости. Из-за трудностей с водоснабжением жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя.

© РИА Новости / Магда Гибелли
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамка енота-полоскуна Майя в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Самка енота-полоскуна Майя в вольере парка флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
13 из 32
Самка енота-полоскуна Майя в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Празднование Дня мореплавателя в "Москвариуме".

Посетители во время празднования Дня мореплавателя в Москвариуме
14 из 32

Празднование Дня мореплавателя в "Москвариуме".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают митингующих в Нью-Йорке. Волна протестов прокатилась по городам США после задержания полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
15 из 32

Полицейские задерживают митингующих в Нью-Йорке. Волна протестов прокатилась по городам США после задержания полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Стюардесса компании "Аэрофлот" в Шереметьево.

Стюардесса авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве
16 из 32

Стюардесса компании "Аэрофлот" в Шереметьево.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в парке Горького в Москве.

Летний отдых в Москве
17 из 32

Отдыхающие в парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Россиянка Дина Аверина выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.

Дина Аверина (Россия) выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике
18 из 32

Россиянка Дина Аверина выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
19 из 32

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Торжественная встреча во Владивостоке отряда боевых кораблей "Громкий" и "Совершенный", вернувшихся из дальнего трехмесячного похода.

Встреча отряда боевых кораблей Громкий и Совершенный во Владивостоке
20 из 32

Торжественная встреча во Владивостоке отряда боевых кораблей "Громкий" и "Совершенный", вернувшихся из дальнего трехмесячного похода.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Константин Михальчевский

Лев в крымском парке "Тайган".

Лев в парке Тайган, Крым
21 из 32

Лев в крымском парке "Тайган".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Цирк" в Сочи.
Пляжный отдых в Сочи
22 из 32
Отдыхающие на пляже "Цирк" в Сочи.
© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУчастники торжественного концерта у подножия отреставрированного монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде.
Концерт на Мамаевом кургане в честь 75-летия Победы
23 из 32
Участники торжественного концерта у подножия отреставрированного монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде.
© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Спортсмены российской сборной по гидрофлаю открывают празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе в Санкт-Петербурге.

Празднование Дня России
24 из 32

Спортсмены российской сборной по гидрофлаю открывают празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Зинаида Афанасьевна Новикова, которой исполнился 101 год, выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова после лечения COVID-19.

Зенаида Афанасьева Новикова, которой исполнился 101 год, выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава РФ после лечения коронавирусной инфекции COVID-19
25 из 32

Зинаида Афанасьевна Новикова, которой исполнился 101 год, выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова после лечения COVID-19.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВерующая в храме Христа Спасителя в Москве, открывшемся после карантина.
Верующая в храме Христа Спасителя в Москве, открывшемся после карантина
26 из 32
Верующая в храме Христа Спасителя в Москве, открывшемся после карантина.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Людмила Орищенко / Перейти в фотобанк

Беспорядки в Париже во время акции протеста медработников.

Беспорядки в Париже во время акции протеста медицинских работников
27 из 32

Беспорядки в Париже во время акции протеста медработников.

© РИА Новости / Людмила Орищенко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сотрудники коммунальной службы наносят на Тверской улице временную дорожную разметку для военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади.

Сотрудники коммунальной службы наносят временную дорожную разметку на Тверской улице
28 из 32

Сотрудники коммунальной службы наносят на Тверской улице временную дорожную разметку для военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди загорают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
Люди загорают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
29 из 32
Люди загорают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанк

Цветы мака на фоне поля молодой пшеницы в хуторе Железный Краснодарского края.

Цветы мака на фоне поля молодой пшеницы в хуторе Железный Краснодарского края
30 из 32

Цветы мака на фоне поля молодой пшеницы в хуторе Железный Краснодарского края.

© РИА Новости / Николай Хижняк
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФейерверк на празднике выпускников "Алые паруса "в Санкт-Петербурге.
Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
31 из 32
Фейерверк на празднике выпускников "Алые паруса "в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области. Это искусственно созданный природный ландшафт неподалеку от Гатчины, где раньше добывали камень для строительства. Выработанную часть карьера затопили, образовалось озеро с каменистым дном и водой изумрудного цвета.

Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области
32 из 32

Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области. Это искусственно созданный природный ландшафт неподалеку от Гатчины, где раньше добывали камень для строительства. Выработанную часть карьера затопили, образовалось озеро с каменистым дном и водой изумрудного цвета.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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