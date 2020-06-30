Лучшие фото РИА Новости, июнь 2020 года

Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области. Это искусственно созданный природный ландшафт неподалеку от Гатчины, где раньше добывали камень для строительства. Выработанную часть карьера затопили, образовалось озеро с каменистым дном и водой изумрудного цвета.