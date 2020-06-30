Лучшие фото РИА Новости, июнь 2020 года

Информационный центр ЦИК России в дни голосования по внесению поправок в Конституцию.
Информационный центр ЦИК России в дни голосования по внесению поправок в Конституцию.
Владимир Путин и главы государств, приглашенные на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Владимир Путин и главы государств, приглашенные на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Военнослужащие во время военного парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие во время военного парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев во время онлайн-концерта в рамках проекта "Шоу ON!" на Okko.
Пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев во время онлайн-концерта в рамках проекта "Шоу ON!" на Okko.
Пассажиры станции метро "Арбатская" в Москве.
Сотрудники МЧС дезинфицируют избирательный участок в Тверской области.
Сотрудники МЧС дезинфицируют избирательный участок в Тверской области.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Девушка фотографируется на Красной площади.
Волонтеры зажгли 1418 свечей на Крымской набережной в Москве в рамках акции "Линия памяти", приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны.
Волонтеры зажгли 1418 свечей на Крымской набережной в Москве в рамках акции "Линия памяти", приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны.
Люди набирают питьевую воду в разные емкости. Из-за трудностей с водоснабжением жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя.
Люди набирают питьевую воду в разные емкости. Из-за трудностей с водоснабжением жители некоторых районов Каракаса вынуждены ждать дождя.
Празднование Дня мореплавателя в "Москвариуме".
Полицейские задерживают митингующих в Нью-Йорке. Волна протестов прокатилась по городам США после задержания полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Полицейские задерживают митингующих в Нью-Йорке. Волна протестов прокатилась по городам США после задержания полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Стюардесса компании "Аэрофлот" в Шереметьево.
Стюардесса компании "Аэрофлот" в Шереметьево.
Отдыхающие в парке Горького в Москве.
Россиянка Дина Аверина выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.
Россиянка Дина Аверина выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.
Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".
Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".
Торжественная встреча во Владивостоке отряда боевых кораблей "Громкий" и "Совершенный", вернувшихся из дальнего трехмесячного похода.
Торжественная встреча во Владивостоке отряда боевых кораблей "Громкий" и "Совершенный", вернувшихся из дальнего трехмесячного похода.
Лев в крымском парке "Тайган".
Спортсмены российской сборной по гидрофлаю открывают празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе в Санкт-Петербурге.
Спортсмены российской сборной по гидрофлаю открывают празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе в Санкт-Петербурге.
Зинаида Афанасьевна Новикова, которой исполнился 101 год, выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова после лечения COVID-19.
Зинаида Афанасьевна Новикова, которой исполнился 101 год, выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова после лечения COVID-19.
Беспорядки в Париже во время акции протеста медработников.
Беспорядки в Париже во время акции протеста медработников.
Сотрудники коммунальной службы наносят на Тверской улице временную дорожную разметку для военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади.
Сотрудники коммунальной службы наносят на Тверской улице временную дорожную разметку для военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади.
Цветы мака на фоне поля молодой пшеницы в хуторе Железный Краснодарского края.
Цветы мака на фоне поля молодой пшеницы в хуторе Железный Краснодарского края.
Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области. Это искусственно созданный природный ландшафт неподалеку от Гатчины, где раньше добывали камень для строительства. Выработанную часть карьера затопили, образовалось озеро с каменистым дном и водой изумрудного цвета.
Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области. Это искусственно созданный природный ландшафт неподалеку от Гатчины, где раньше добывали камень для строительства. Выработанную часть карьера затопили, образовалось озеро с каменистым дном и водой изумрудного цвета.