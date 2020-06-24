Концерт Победы на Мамаевом кургане. Тонны декораций и звездные гости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня в 21:00 на Мамаевом кургане в Волгограде начнется то, что, как и парад Победы на Красной площади, нельзя пропустить. Грандиозный концерт с участием Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Игоря Бутмана, Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова и других известных артистов также покажут в прямом эфире телеканала "Россия 1". Ведущими станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

О декорациях и концепции

Звездное небо вместо купола, бассейн на Площади героев в качестве сцены и величественная 85-метровая скульптура как центр масштабных декораций — в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде состоится масштабное представление.

Команда из более чем сотни специалистов с помощью 3D-мэппинга и видеоарта "оживит" мемориал.

Основной элемент декораций — гигантские экраны у основания Мамаева кургана, обрамляющие статую с двух сторон. Конструкции высотой с 12-этажный дом устанавливали почти месяц, а их покатая форма — отсылка к стратегической операции "Кольцо", позволившей окружить и разгромить фашистские дивизии в Сталинградской битве.

"Сценография дополнит то, что воплотил автор мемориала скульптор Евгений Вучетич. Пантеон обладает невероятной силой воздействия, и нам важно было подчеркнуть этот дух героического романтизма", — говорит режиссер концерта Виктор Крамер.

О песнях военных лет

Подготовка началась больше года назад, одним из инициаторов проекта был Юрий Башмет. Торжество планировали на 8 мая, но из-за пандемии перенесли.

"Главное, что в итоге концерт состоится — и в такой важный день, вместе с парадом Победы на Красной площади. Оба мероприятия дополняют друг друга", — подчеркивает Башмет.

Другой участник концерта, пианист Денис Мацуев, ежегодно дает концерт Победы на Поклонной горе вместе с Валерием Гергиевым — этой традиции уже больше семи лет. И с ней связан один из самых трогательных моментов в жизни музыканта.

"Однажды, когда я играл "Синий платочек", ветеран поднялся и неожиданно пригласил танцевать девушку — пара закружилась прямо в партере. Наверное, это был единственный раз, когда я не смог сдержать слезы во время исполнения", — вспоминает он.

К концерту Победы на Мамаевом кургане Мацуев готовит попурри великих военных песен в своей транскрипции. Принципиально не продумывает последовательность, хочет импровизировать.

"Военные песни, которые одновременно выражают и боль, и надежду, — особый жанр. Их надо проживать, а не просто исполнять", — отмечает музыкант.

Однако обещает, что среди произведений точно будет "Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой": композитор Андрей Эшпай, с которым Мацуев был хорошо знаком, посвятил ее своим погибшим однополчанам.

Музыкант Игорь Бутман будет аккомпанировать Хибле Герзмаве, которая исполнит композицию "Эх, дороги", а также Сергею Мазаеву — он представит песню "Давай закурим". "Это, конечно, вредная привычка, но в то тяжелое время она помогала пережить ужас войны", — говорит Бутман.

По его словам, забывать о победе, которая далась такой ценой, теперь никак нельзя: ведь война коснулась даже тех, кто не принимал в ней непосредственное участие.

"В моей семье, а родом я из Ленинграда, было не принято оставлять на тарелке даже хлебных крошек, — рассказывает джазмен. — Блокадный синдром: родители были маленькими детьми, когда началась война. И я, родившись уже спустя 16 лет после победы, все равно ощущал это чувство тревоги — на генетическом уровне".

Оперный певец Илья Абдразаков исполнит "Журавлей" на стихи Расула Гамзатова. "Это произведение — первая военная песня, которую я спел на сцене, еще в школе. Она настолько проникновенная и символичная, что о ней сложно рассуждать — там и так все сказано", — объясняет он.

Второй его номер — "Песня о далекой Родине" из "Семнадцати мгновений весны". По словам артиста, обе композиции стали символами памяти поколений.

"Когда в детстве на главной площади родной Уфы в День Победы собирались ветераны, мы, дети, бежали слушать их рассказы, песни. Мы находились в ауре сильных духом людей, заряжались этой энергией. Ордена бренчали так, что звон стоял на всю площадь", — вспоминает Абдразаков.

Первый раз он увидел "Родину-мать" в детстве из окна поезда, который вез его в Волгоград: "Тогда она казалась совершенно невероятной".

О магии места

Огромный мемориал в честь победы во Второй мировой войне на истерзанном снарядами и минами Мамаевом кургане дался стране нелегко. Это была стройка века, растянувшаяся на восемь лет. Памятник "Родина-мать зовет!" решили делать не из привычных бронзы или мрамора, а из бетона. Бесконечной веренице грузовиков срочно давали зеленый свет, чтобы не успело застыть содержимое кузова: машин-бетономешалок тогда еще не было.

Сооружение весом более восьми тысяч тонн стоит без фундамента — держится за счет силы тяжести, а цельность сохраняет благодаря стальным тросам, натянутым внутри, словно мышцы. Это идея инженера Николая Никитина, разрабатывавшего конструкцию Останкинской телебашни.

Скульптор Евгений Вучетич задумывал изобразить еще и преклонившего колени солдата, но потом решил, что в одиночестве статуя будет смотреться выразительнее. За полвека она стала одним из главных символов Победы.