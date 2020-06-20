Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в городе Берлине советскими воинами.

О водружении знамени над столицей Германии глава советского правительства Иосиф Сталин говорил 6 ноября 1944 года в Москве, на торжественном заседании по случаю годовщины Октябрьской революции. Однако, где именно планируется это сделать, он тогда не уточнил.

Предполагалось установить символ Победы на крыше рейхсканцелярии, однако более высокое и массивное здание рейхстага подошло лучше.

Так как невозможно было предсказать, кто первым захватит рейхстаг, то 9 апреля 1945 года перед Берлинской операцией на совещании начальников политотделов армий 1-го Белорусского фронта, войска которого были нацелены на Берлин, приняли решение об изготовлении красных флагов в каждой армии, наступавшей непосредственно на столицу Германии. Количество их и оформление решалось самостоятельно военными советами армий. Так в 3-й ударной армии, войска которой оказались в центре Берлина, было сделано девять флагов, по количеству стрелковых дивизий, входящих в ее состав. Изготовлялись флаги по образцу государственного флага СССР в армейском доме Красной Армии.

Штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район рейхстага.

На следующей день они подошли к зданию рейхстага и начался его штурм. Все штурмовые группы, которые комплектовались из числа добровольцев, шли в бой с главной задачей – прорваться в рейхстаг и установить на нем Знамя Победы. Кроме официальных флагов, солдаты во время штурма на всякий случай несли и другие красные флаги или небольшие флажки, надеясь лично их установить.

Первыми в 22.30 (время московское) 30 апреля водрузили штурмовое красное знамя на скульптурной группе "Богиня победы", которая располагалась на фасаде парадного входа западной части здания рейхстага, разведчики из 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады.

Через некоторое время на этой же скульптуре укрепили свой флаг воины другой штурмовой группы. Затем на западном фасаде крыши красный флаг установили разведчики 674-го полка.

После этого на крыше рейхстага (на скульптуре конного рыцаря – кайзера Вильгельма) по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии водрузили красное знамя (№ 5) Военного совета 3-й Ударной армии как Знамя Победы разведчики сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Их сопровождали лейтенант Алексей Берест и автоматчики из роты старшего сержанта Ильи Съянова.

Всего в период штурма и вплоть до передачи рейхстага союзным войскам на нем в разных местах было установлено около 40 знамен, флагов и флажков.

2 мая 1945 года по распоряжению командира полка красный флаг Военного Совета 3-й Ударной Армии №5 Егоров и Кантария перенесли на купол рейхстага

9 мая 1945 года командир 79-го стрелкового корпуса генерал-майор Семен Переверткин сообщил в своем донесении военному совету 3-й Ударной армии, что по его приказу Знамя Победы было снято с рейхстага и отправлено на хранение. На куполе здания его заменил большой алый стяг.

Знамя Победы , изготовленное в военно-полевых условиях представляет собой прикрепленное к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 сантиметра на 188 сантиметров, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, а на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка стоит надпись "№ 5".

У него внизу не хватает тонкой полоски в несколько сантиметров, по одной из версий девушки, которые шили это знамя, вырезали небольшую полоску и разрезали на ленты, чтобы у них тоже был символ Победы.

20 июня 1945 года Знамя Победы самолетом было доставлено в Москву, где встречено с особыми воинскими почестями. Перед отправкой на нем была сделана надпись: "150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 с. к. 3У. А. 1Б. Ф." (150-ая стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта).

Знамя Победы планировалось показать во время парада на Красной площади в июне 1945 года. По Красной площади его должны были пронести Егоров, Кантария и капитан Степан Неустроев, батальон которого прикрывал установку знамен, но у них не было достаточной строевой подготовки. Кроме того, у Неустроева было несколько ранений, в том числе в ногу, он хромал, поэтому было решено, что Знамя Победы выноситься не будет совсем. На параде Победы 24 июня 1945 года использовался дубликат.

После генеральной репетиции парада Знамя Победы находилось в сводном батальоне 1-го Белорусского фронта. По распоряжению Главного Политического Управления Красной Армии от 22 июня 1945 года оно было передано в Центральный музей Красной Армии (в настоящее время – Центральный музей Вооруженных Сил РФ, ЦМВС) от командования сводного полка 1-го Белорусского фронта на вечное хранение.

Впервые Знамя Победы было пронесено на военном параде на Красной Площади 9 мая 1965 года по случаю 20-летия Победы.

Указом президента РФ от 15 апреля 1996 года красное знамя, водруженное в ночь на 1 мая 1945 года разведчиками Егоровым и Кантария над зданием рейхстага в Берлине, было объявлено символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Согласно документу, в дни государственных праздников, дни воинской славы (победные дни) при проведении воинских ритуалов, а также массовых мероприятий, связанных с боевыми победами российского народа, Знамя Победы используется наряду с государственным флагом Российской Федерации.

Знамя Победы выносится 9 мая – в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 23 февраля – в День защитников Отечества для возложения венков к могиле Неизвестного солдата федеральными органами государственной власти, проведения торжественных заседаний, парадов войск и шествий ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве.

В 2007 году был принят закон "О Знамени Победы" , в котором оговорено, что если Знамя Победы находится на реставрации, то вместо него можно использовать копии.

Оригинал Знамени Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил. В 1945-1965 годах в зале музея экспонировалось подлинное Знамя Победы, в 1965 году для обеспечения сохранности этой национальной реликвии оно было заменено копией. Подлинник все это время находился в хранилище знаменного фонда. В 2010 году в соответствии с законом "О Знамени Победы" ЦМВС начал работу по созданию условий, необходимых для экспонирования подлинного Знамени Победы в Зале Победы. Для этого было спроектировано специальное выставочное оборудование. 8 мая 2011 года в ЦМВС была открыта новая экспозиция "Знамя Победы", где выставлен оригинал реликвии.

Конструкция витрины, представляет собой стеклянный куб (климатическая камера), который может подниматься и фиксироваться на заданной высоте. Внутри куба размещена стеклянная платформа с поворотным механизмом, на который неподвижно закреплено Знамя Победы. Выбранные сложные технические решения конструкции позволяют добиться визуального эффекта "парения" реликвии.

Металлические конструкции подъемного механизма куба выполнены в виде направляющих рельсов для снарядов к реактивной установке БМ-13 "Катюша", которая является одним из символом Великой Отечественной войны.