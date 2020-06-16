История конфликта между КНДР и Южной Кореей

По соглашению между союзниками по антигитлеровской коалиции в Корее были определены две временные зоны для приема капитуляции японской армии: советская – к северу от 38-й параллели и американская – к югу от нее. В сентябре 1945 года на юге страны высадились войска США

В 1947 году вопрос о создании в Корее единого государства по инициативе США был передан на обсуждение ООН , принявшей решение о проведении выборов под наблюдением комиссии ООН. В мае 1948 года в Южной Корее были проведены парламентские выборы и 15 августа 1948 года провозглашена Республика Корея.

В ответ на Севере были проведены выборы в Верховное народное собрание Кореи и 9 сентября 1948 года провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).

Военно-политические противоречия между государствами с различным социально-политическим строем привели в начале 1950-х годов к войне.

Конфликт начался 25 июня 1950 года. В боевых действиях на стороне Республики Кореи принимали участие контингенты ВС США и 15 других стран, действовавших под флагом многонациональных сил ООН, на стороне КНДР – контингенты ВС Китая и СССР.

В июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, т.е. там, где военные действия и начались. Война приобрела позиционный характер. К весне 1953 года стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока. 27 июля 1953 года в Пханмунджоме было заключено Соглашение о прекращении огня.

По Соглашению о перемирии Северную и Южную Корею разделяет военно-демаркационная линия, по обе стороны которой проходит демилитаризованная зона (ДМЗ) общей шириной четыре километра.

Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны , поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой.

США отказываются подписывать соглашение о мире с Северной Кореей, сохраняя на юге Корейского полуострова несколько тысяч военнослужащих.



В 1991 году КНДР и РК заключили Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, в 1992 году приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова. В июле 1972 года было подписано Совместное заявление Севера и Юга, в котором зафиксированы основные принципы объединения – самостоятельно, без опоры на внешние силы; мирным путем; на основе "великой национальной консолидации". Объединение страны в Пхеньяне видят путем создания конфедерации (Конфедеративная демократическая республика Корё) по формуле "одна нация, одно государство – две системы, два правительства".В 1991 году КНДР и РК заключили Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, в 1992 году приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.

В июне 2000 года впервые в истории состоялась межкорейская встреча на высшем уровне. С 13 по 15 июня южнокорейский президент Ким Дэ Джун находился в Пхеньяне на межкорейском саммите.

На переговорах лидеры двух государств заявили о необходимости окончания конфронтации эпохи холодной войны и развития межкорейского сотрудничества, для чего необходимы конкретные практические шаги. В ходе саммита 15 июня 2000 года была подписана совместная межкорейская декларация.

Первый межкорейский саммит был предпосылкой перехода межкорейских отношений на начальный этап мирного сосуществования. Сам факт того, что политические лидеры и одновременно главнокомандующие вооруженными силами Юга и Севера встретились и подписали совместное политическое соглашение, был знаковым событием в истории межкорейских отношений.

После первого межкорейского саммита дипломатическая активность между Республикой Кореей и КНДР носила интенсивный характер. С 2001 по 2006 годы был проведен 161 раунд переговоров.

За семь лет в межкорейских отношениях были достигнуты значительные положительные сдвиги, но тем не менее все еще существовали многие препятствия, мешавшие процессу сближения двух государств. Однако ответный визит северокорейского лидера Ким Чен Ира в Сеул так и не состоялся.

В октябре 2007 года в Пхеньяне состоялся второй межкорейский саммит . Были проведены две встречи лидеров РК и КНДР, при этом обсуждались различные важные вопросы межкорейского сотрудничества и была принята "Декларация о развитии отношений между Севером и Югом и мирном процветании".

В период консервативной администрации Ли Мён Бака, пришедшего к власти в 2008 году, резко обострились межкорейские отношения, кульминацией чего стало потопление южнокорейского корвета "Чхонан" (26 марта 2010 года) и артиллерийская перестрелка в районе озера Ёнпхёндо в Желтом море (23 ноября 2010 года). Республика Корея перешла к политике жестких санкций в отношении КНДР, и возможности для переговорного процесса исчезли.

Проведенный Пхеньяном в декабре 2012 года запуск ракеты-носителя и третье ядерное испытание в феврале 2013 года еще более осложнили перспективы нормализации межкорейских отношений.

Отношения между Южной Кореей и КНДР резко ухудшились весной 2013 года, когда США и Южная Корея провели ежегодные крупномасштабные совместные военные учения "Ки Ризолв" (Key Resolve) и "Фоул Игл" (Foal Eagle). Тогда Пхеньян объявил о выходе из соглашения о перемирии с Южной Кореей и о возможном начале боевых действий с применением ядерного оружия.

Начало 2014 года было ознаменовано призывами Севера к диалогу с Югом, однако в связи с широкомасштабными военными маневрами с участием войск США на юге полуострова маятник вновь качнулся в сторону напряженности. Прошедшие в феврале 2014 года в Пханмунчжоме после семилетнего перерыва встречи на высоком уровне не стали знаком поворота к диалогу.

В марте и апреле 2015 года в знак протеста против военных учений "Ки ризолв" и "Фоул игл" Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря и четыре ракеты – в сторону Желтого моря, а также произвела запуск семи ракет класса "земля-воздух" в сторону Восточно-Китайского моря.

Очередное обострение на границе двух Корей произошло после инцидента 4 августа с подрывом двух южнокорейских военнослужащих на мине в демилитаризованной зоне. В ответ Сеул начал вещание пропагандистских сообщений из громкоговорителей на границе с КНДР. 20 августа Южная Корея объявила об обстреле своей территории артиллерией КНДР. Более часа спустя южнокорейская артиллерия открыла "ответный" огонь в направлении источника огня противника, произведя около трех десятков выстрелов. Северная Корея со своей стороны заявила, что южане стреляли безо всякой причины. В итоге вооруженные силы обеих стран были приведены в состояние полной боевой готовности.

Ситуацию удалось разрешить 24 августа после многочасовых переговоров, по итогам которых КНДР согласилась выразить сожаление в связи с инцидентом с миной, а Южная Корея прекратила вещание из громкоговорителей.

В январе 2015 года КНДР предложила США ввести мораторий на ядерные испытания в обмен на прекращение американо-южнокорейских маневров, однако Вашингтон не прореагировал. США, Республика Корея и Япония продолжили политику изоляции КНДР и усиливали санкционное давление в расчете на ослабление режима.

Объявленное КНДР в январе 2016 года испытание "экспериментальной водородной бомбы" ознаменовало новый виток конфронтации на Корейском полуострове. В марте СБ ООН единогласно принял резолюцию 2270, предусматривающую существенное ужесточение санкционного режима в отношении КНДР. США, Республика Корея, Япония, ЕС, ряд других стран Запада объявили о введении дополнительных односторонних санкций против Северной Кореи.

Однако это не остановило Пхеньян, который в сентябре 2016 года провел пятое ядерное испытание. Реакция СБ ООН на это событие была отражена в резолюции 2321, предусматривающей дальнейшее ограничение возможностей государств-членов ООН взаимодействовать с КНДР во многих областях, кроме гуманитарных. Были полностью свернуты межкорейский диалог и сотрудничество. Сеул объявил о решении разместить американские комплексы ПРО THAAD.

Наряду с развитием ядерной программы Пхеньян существенно активизировал работу по созданию собственных ракетных систем доставки ОМУ, осуществив в нарушение требований соответствующих резолюций СБ ООН ряд успешных пусков жидкостных и твердотопливных баллистических ракет различной дальности.

После прихода к власти в Южной Корее президента Мун Чжэ Ина началось потепление отношений между Севером и Югом. За 2018 год состоялось три саммита лидеров республик: в апреле и мае встречи прошли в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, в сентябре – в Пхеньяне. Сентябрьский саммит стал первым за последние 11 лет визитом южнокорейского лидера в Пхеньян. Последний раз столицу КНДР посещал Но Мун Хён в октябре 2007 года . По итогам саммита лидеры Севера и Юга подписали Пхеньянскую декларацию, в которой подтвердили намерение превратить Корейский полуостров в зону мира путем снижения военной напряженности и наращивания взаимодействия по линии оборонных ведомств, углублять межкорейское экономическое сотрудничество, развивать гуманитарные контакты. 26 декабря 2018 года в Кэсоне состоялась торжественная церемония символического соединения железных и автомобильных дорог Севера и Юга.

Параллельно налаживались американо-северокорейские контакты. 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали Совместное заявление, в котором говорится о намерении нормализовать отношения между двумя странами и укреплять меры доверия, что должно способствовать решению ядерной проблемы Корейского полуострова и установлению там прочного мира. 27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам) состоялся второй саммит США-КНДР, который завершился досрочно без подписания итогового заявления.

После неудачного саммита в Ханое диалог застопорился . Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

Первые после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции, которые прошли в октябре 2019 года, также закончились ничем. Северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

В июне 2020 года межкорейские отношения вновь обострились . 4 июня Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга. На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи.

Восьмого июня зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". Девятого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Представитель Министерства обороны Республики Корея позже заявил, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи. Позже 12 июня заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чан Гым Чхоль заявил об окончательной потере доверия к южнокорейскому правительству, отметив, что все старания Южной Кореи сгладить ситуацию сейчас выглядят уловками.

14 июня министерство объединения Южной Кореи заявило , что правительство серьезно относится к нынешнему охлаждению отношений с Северной Кореей, но обе страны должны продолжать соблюдать все существующие договоренности.

15 июня Генштаб Корейской народной армии сообщил, что изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны. В Сеуле предположили, что речь может идти о некоторых районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов двух стран.