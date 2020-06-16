Ренхап заявил, что КНДР взорвала межкорейский офис связи

Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР

Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР

СЕУЛ, 16 июн — РИА Новости. КНДР уничтожила межкорейский офис связи в Кэсоне, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Южнокорейское министерство объединения.

Ранее сообщалось, что там слышны взрывы и виден дым.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Smoke rose and an explosion was heard from the joint industrial complex in North Korea's border town of Kaesong on Tuesday, sources said, sparking speculation that the #DPRK could have blown up an inter-Korean liaison office there.- (Yonhap)

📸 pic.twitter.com/278HO2BWWt — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) June 16, 2020

Позже в Пхеньяне подтвердили эту информацию. "Шестнадцатого июня в 14:50 с громким взрывом совместный офис связи Севера и Юга жалким образом разрушился", — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подрыв, как отмечает ЦТАК, стал ответом на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание".

Во вторник Генштаб Корейской народной армии сообщал, что изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны. В Сеуле предположили, что речь может идти о некоторых районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов двух стран.

Кэсон, расположенный всего в 50 километрах от южнокорейской столицы, считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае старта военных действий. До начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада.

Обострение межкорейских отношений

Ким Ё Чжон , сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, осудила непрекращающуюся отправку на Север пропагандистских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге. Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, осудила непрекращающуюся отправку на Север пропагандистских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге.

В случае отсутствия действенных мер Сеулу пригрозили окончательным сносом южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием расположенного там совместного офиса связи и выходом из военного соглашения 2018 года, которое предусматривает создание буферных зон в пограничных районах, где ранее случались столкновения.

На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон распорядилась начать подготовку к выполнению указанных мер, отметив, что первым прекратит работу совместный офис связи.

Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.

Двенадцатого июня заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чан Гым Чхоль заявил об окончательной потере доверия к Сеулу, отметив, что все старания Южной Кореи сгладить ситуацию выглядят уловками.