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Ренхап заявил, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
КНДР уничтожила межкорейский офис связи в Кэсоне, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Южнокорейское министерство объединения. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:54
кндр
в мире
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Как же боятся пропаганды, которая причем ОЧЕНЬ ограниченная, все эти листовки недалеко улетают от границы. А к границе с Югом- только военные и со спец. допуском могут подойти. Такое ощущение КНДР спецом нагнетает. Вопрос теперь в том- или крыша окончательно поехала, или хотят каких-то плюшек получить(или от Китая, Конфликт может стать экономическим рычагом давление на запад. Или от мирового сообщества).
23
Ну понеслось, единый народ и кто победит ким или америка
20
13
кндр
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Видео взрыва в Кэсоне
КНДР взорвала в Кэсоне межкорейский офис связи, полагает военный источник агентства Рёнхап UPD Пхеньян угрожал закрыть этот офис, если живущие в Южной Корее перебежчики не прекратят забрасывать Север пропагандистскими листовками.
2020-06-16T09:40
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РИА Новости
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60
кндр, в мире

Ренхап заявил, что КНДР взорвала межкорейский офис связи

09:40 16.06.2020 (обновлено: 14:54 16.06.2020)
27627
© REUTERS / Yonhap Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
© REUTERS / Yonhap
Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
СЕУЛ, 16 июн — РИА Новости. КНДР уничтожила межкорейский офис связи в Кэсоне, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Южнокорейское министерство объединения.
Ранее сообщалось, что там слышны взрывы и виден дым.
Позже в Пхеньяне подтвердили эту информацию. "Шестнадцатого июня в 14:50 с громким взрывом совместный офис связи Севера и Юга жалким образом разрушился", — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Подрыв, как отмечает ЦТАК, стал ответом на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание".
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11:29Сказано в эфире
Эксперт оценил новый уровень обострения между КНДР и Южной КореейВ КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.
Во вторник Генштаб Корейской народной армии сообщал, что изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны. В Сеуле предположили, что речь может идти о некоторых районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов двух стран.
Кэсон, расположенный всего в 50 километрах от южнокорейской столицы, считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае старта военных действий. До начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада.
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Обострение межкорейских отношений

Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, осудила непрекращающуюся отправку на Север пропагандистских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге.
В случае отсутствия действенных мер Сеулу пригрозили окончательным сносом южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием расположенного там совместного офиса связи и выходом из военного соглашения 2018 года, которое предусматривает создание буферных зон в пограничных районах, где ранее случались столкновения.
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На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон распорядилась начать подготовку к выполнению указанных мер, отметив, что первым прекратит работу совместный офис связи.
Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.
Двенадцатого июня заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чан Гым Чхоль заявил об окончательной потере доверия к Сеулу, отметив, что все старания Южной Кореи сгладить ситуацию выглядят уловками.
В опубликованном на следующий день заявлении Ким Ё Чжон сообщила, что распорядилась предпринять следующий шаг, добавив, что право его исполнения будет возложено на Генштаб.
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1142619431426
Обсудить 13
КНДРВ мире
Популярные комментарии
Как же боятся пропаганды, которая причем ОЧЕНЬ ограниченная, все эти листовки недалеко улетают от границы. А к границе с Югом- только военные и со спец. допуском могут подойти. Такое ощущение КНДР спецом нагнетает. Вопрос теперь в том- или крыша окончательно поехала, или хотят каких-то плюшек получить(или от Китая, Конфликт может стать экономическим рычагом давление на запад. Или от мирового сообщества).
16 июня, 13:15
Мари Вапи
6110015
Ну понеслось, единый народ и кто победит ким или америка
16 июня, 10:39
FBFrodo Begins
2312012
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