Ренхап заявил, что КНДР взорвала межкорейский офис связи

СЕУЛ, 16 июн — РИА Новости. КНДР уничтожила межкорейский офис связи в Кэсоне, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Южнокорейское министерство объединения.
Ранее сообщалось, что там слышны взрывы и виден дым.
Smoke rose and an explosion was heard from the joint industrial complex in North Korea's border town of Kaesong on Tuesday, sources said, sparking speculation that the #DPRK could have blown up an inter-Korean liaison office there.- (Yonhap)— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) June 16, 2020
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Позже в Пхеньяне подтвердили эту информацию. "Шестнадцатого июня в 14:50 с громким взрывом совместный офис связи Севера и Юга жалким образом разрушился", — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Подрыв, как отмечает ЦТАК, стал ответом на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание".
11:29Сказано в эфиреЭксперт оценил новый уровень обострения между КНДР и Южной КореейВ КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.
Во вторник Генштаб Корейской народной армии сообщал, что изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны. В Сеуле предположили, что речь может идти о некоторых районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов двух стран.
Кэсон, расположенный всего в 50 километрах от южнокорейской столицы, считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае старта военных действий. До начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада.
Обострение межкорейских отношений
Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, осудила непрекращающуюся отправку на Север пропагандистских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге.
В случае отсутствия действенных мер Сеулу пригрозили окончательным сносом южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием расположенного там совместного офиса связи и выходом из военного соглашения 2018 года, которое предусматривает создание буферных зон в пограничных районах, где ранее случались столкновения.
На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон распорядилась начать подготовку к выполнению указанных мер, отметив, что первым прекратит работу совместный офис связи.
Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.
Двенадцатого июня заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чан Гым Чхоль заявил об окончательной потере доверия к Сеулу, отметив, что все старания Южной Кореи сгладить ситуацию выглядят уловками.
В опубликованном на следующий день заявлении Ким Ё Чжон сообщила, что распорядилась предпринять следующий шаг, добавив, что право его исполнения будет возложено на Генштаб.
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