Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T06:19
https://ria.ru/20200604/1572435948.html
КНДР требует от Сеула прекратить распространять агитационные листовки
https://cdn22.img.ria.ru/images/150714/11/1507141151_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_029bf44ca26280c50caf97f2e50a457c.jpg
РИА Новости

КНДР требует от Сеула прекратить распространять агитационные листовки

06:19 04.06.2020
508
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Власти КНДР заявили в четверг, что Южную Корею ждут серьезные последствия, если Сеул не прекратит распространение агитационных листовок на территории КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
С таким заявлением выступила первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон.
Она отметила, что 31 мая властям КНДР стало известно о так называемых "перебежчиках с севера", которые распространили сотни тысяч агитационных листовок в пограничных с Южной Кореей зонах.
"Власти Южной Кореи должны принять во внимание положения Пханмунджомской декларации и соглашение в военной сфере, в котором обе стороны условились наложить запрет на все враждебные действия, включая распространение листовок в зонах Военной демаркационной линии… Власти Южной Кореи будут вынуждены дорого заплатить, если они оставят все как есть", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном ЦТАК.
В частности, она указала Сеулу на возможность полной остановки деятельности и без того заброшенного промышленного парка Кэсон и закрытия совместного офиса для координации связей.
В апреле 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын приняли Пханмунджомскую декларацию, заявив, в частности, о возобновлении сотрудничества, прерванного за годы правления в Сеуле консервативных администраций.
На улицах Пхеньяна
29 мая, 16:38
КНДР отвергла обвинения США в том, что страна представляет киберугрозу
910101
Обсудить 0
Южная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Протестующие в США
Русскоязычная община просит восстановить контроль над улицами Нью-Йорка
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
Южная Корея потребовала от активистов прекратить отправку листовок в КНДР
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Имидж США "рушится на глазах", пишет польское СМИ
Протесты в Вашингтоне
Протестующие вышли к зданию конгресса США
Фетхуллах Гюлен
Турция обвинила оппозиционера Гюлена в поддержке беспорядков в США
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Магадане мужчину будут судить за изнасилование двух девочек
Кадры акции протеста у Белого дома в США
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
Джеймс Мэттис
Трамп назвал экс-главу Пентагона "самым переоцененным генералом в мире"
Автомобиль ЗАЗ-965 Запорожец
"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota
Военнослужащие и автомобили скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
СМИ: пилот рухнувшего в Пакистане самолета нарушил инструкцию при посадке
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава партии Зеленского в Раде заявил о неприемлемости условий МВФ
Украинский журналист Дмитрий Гордон (справа на первом плане)
Украинский журналист Гордон заявил о "гипнотических" способностях
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
Протесты в Вашингтоне в комендантский час: впервые без разгонов и насилия
Протесты у посольства США в Афинах
Посольство США в Афинах закидали "коктейлями Молотова"
Здание МИД Великобритании в Лондоне
МИД Британии принял к сведению ядерную стратегию России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
23:18Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США
Лента новостейМолния