КНДР требует от Сеула прекратить распространять агитационные листовки

"Власти Южной Кореи должны принять во внимание положения Пханмунджомской декларации и соглашение в военной сфере, в котором обе стороны условились наложить запрет на все враждебные действия, включая распространение листовок в зонах Военной демаркационной линии… Власти Южной Кореи будут вынуждены дорого заплатить, если они оставят все как есть", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном ЦТАК.