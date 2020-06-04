КНДР требует от Сеула прекратить распространять агитационные листовки

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Власти КНДР заявили в четверг, что Южную Корею ждут серьезные последствия, если Сеул не прекратит распространение агитационных листовок на территории КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
С таким заявлением выступила первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон.
Она отметила, что 31 мая властям КНДР стало известно о так называемых "перебежчиках с севера", которые распространили сотни тысяч агитационных листовок в пограничных с Южной Кореей зонах.
"Власти Южной Кореи должны принять во внимание положения Пханмунджомской декларации и соглашение в военной сфере, в котором обе стороны условились наложить запрет на все враждебные действия, включая распространение листовок в зонах Военной демаркационной линии… Власти Южной Кореи будут вынуждены дорого заплатить, если они оставят все как есть", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном ЦТАК.
В частности, она указала Сеулу на возможность полной остановки деятельности и без того заброшенного промышленного парка Кэсон и закрытия совместного офиса для координации связей.
В апреле 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын приняли Пханмунджомскую декларацию, заявив, в частности, о возобновлении сотрудничества, прерванного за годы правления в Сеуле консервативных администраций.