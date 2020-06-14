Южная Корея призвала КНДР соблюдать все существующие договоренности

Ведомство сделало эти заявления по итогам заседания Совета Национальной безопасности РК, которое прошло вскоре после полуночи в воскресенье с участием глав МИД, Минобороны и министерства объединения, а также главы Национальной службы разведки Со Хуна.

На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. Восьмого июня зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". Девятого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Представитель Министерства обороны Республики Корея позже заявил, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи.