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Президент Южной Кореи прокомментировал провал переговоров США-КНДР
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РИА Новости

Президент Южной Кореи прокомментировал провал переговоров США-КНДР

07:12 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
 Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
СЕУЛ, 24 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в интервью радио SBS назвал отсутствие прогресса в диалоге между США и КНДР самым грустным для себя аспектом 2019 года.
"То, о чем я больше всего сожалею, что диалог между Северной Кореей и США не пошел должным образом. Больше всего я сожалею, что саммит Северная Корея-США в Ханое закончился ничем. Если бы в диалоге Северной Кореи и США был прогресс, мы бы смогли сильно продвинуться (на пути – ред.) к миру на Корейском полуострове и межкорейскому сотрудничеству, а также дали бы надежду разделенным семьям", - заявил Мун Чжэ Ин в интервью радио по случаю лунного Нового Года.
После неудачного саммита КНДР-США в Ханое в феврале 2019 года диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Первые после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции, которые прошли в октябре, также закончились ничем. Северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
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КНДР в декабре сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. В конце 2019 года Северная Корея проигнорировала имевшиеся возможности для переговоров с представителями США, хотя американская сторона, в том числе спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, несколько раз намекала о желании встретиться.
Лидер КНДР Ким Чен ЫН на 5-ом пленуме центрального комитета ТПК 7-ого созыва, который прошел в конце декабря 2019 года заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.
Президент США Дональд Трамп в начале января отправил Ким Чен Ыну поздравления с днем рождения, но МИД КНДР в ответ заявил, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 22 июня 2018
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Президент Южной Кореи позитивно оценил перспективы диалога с КНДР
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Мун Чжэ ИнДональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРХанойСШАВ мире
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