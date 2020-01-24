Президент Южной Кореи прокомментировал провал переговоров США-КНДР

"То, о чем я больше всего сожалею, что диалог между Северной Кореей и США не пошел должным образом. Больше всего я сожалею, что саммит Северная Корея-США в Ханое закончился ничем. Если бы в диалоге Северной Кореи и США был прогресс, мы бы смогли сильно продвинуться (на пути – ред.) к миру на Корейском полуострове и межкорейскому сотрудничеству, а также дали бы надежду разделенным семьям", - заявил Мун Чжэ Ин в интервью радио по случаю лунного Нового Года.

После неудачного саммита КНДР-США в Ханое в феврале 2019 года диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

Первые после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции, которые прошли в октябре, также закончились ничем. Северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

КНДР в декабре сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. В конце 2019 года Северная Корея проигнорировала имевшиеся возможности для переговоров с представителями США, хотя американская сторона, в том числе спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, несколько раз намекала о желании встретиться.

Лидер КНДР Ким Чен ЫН на 5-ом пленуме центрального комитета ТПК 7-ого созыва, который прошел в конце декабря 2019 года заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.