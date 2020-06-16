Названы отменившие парады Победы российские города

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 14 российских городах. Такое решение было принято из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса.
Так, мероприятия не состоятся в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.
Запланированные парады
Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что парады к 75-летию Победы состоятся 24 июня в девяти городах-героях, а также в 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений ВС.
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, 24 июня парад Победы пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калининграде и Воронеже. В остальных регионах состоятся торжественные шествия с участием войск территориальных гарнизонов. Решения об их проведении будут согласованы с органами местного самоуправления.
На территории Южного военного округа парады пройдут 24 июня в Волгограде, Севастополе, Керчи, Симферополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новороссийске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В остальных регионах в этот день пройдут, по согласованию с местными властями, торжественные шествия.
Парады в честь Дня Победы состоятся также в Мурманске, Североморске, Самаре, Казани, Ульяновске, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Чите, Улан-Удэ, Белогорске, Хабаровске, Уссурийске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.
Перенос торжественных мероприятий
Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты.
В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Ряд регионов ограничивают мероприятия, связанные с проведением парада, либо переносят дату его проведения. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.
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