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https://ria.ru/20200616/1572975471.html
Названы отменившие парады Победы российские города
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 14 российских городах. Такое решение было... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572951056_79:0:2500:1362_1400x0_80_0_0_b8f15fdfc3e418618edd1a2e82285f6e.jpg
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РИА Новости
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60
дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, новороссийск, курск, новочеркасск, безопасность, общество

Названы отменившие парады Победы российские города

02:58 16.06.2020 (обновлено: 10:31 16.06.2020)
709962
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 14 российских городах. Такое решение было принято из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса.
Так, мероприятия не состоятся в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.
Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
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Запланированные парады

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что парады к 75-летию Победы состоятся 24 июня в девяти городах-героях, а также в 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений ВС.
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, 24 июня парад Победы пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калининграде и Воронеже. В остальных регионах состоятся торжественные шествия с участием войск территориальных гарнизонов. Решения об их проведении будут согласованы с органами местного самоуправления.
На территории Южного военного округа парады пройдут 24 июня в Волгограде, Севастополе, Керчи, Симферополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новороссийске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В остальных регионах в этот день пройдут, по согласованию с местными властями, торжественные шествия.
Парады в честь Дня Победы состоятся также в Мурманске, Североморске, Самаре, Казани, Ульяновске, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Чите, Улан-Удэ, Белогорске, Хабаровске, Уссурийске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Вчера, 17:51Распространение нового коронавируса
В Волгограде военный парад проведут без зрителей

Перенос торжественных мероприятий

Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты.
В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Ряд регионов ограничивают мероприятия, связанные с проведением парада, либо переносят дату его проведения. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуНовороссийскКурскНовочеркасскБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
13 городов, где власть понимает всю абсурдность ситуации с этими шествиями и заботиться о своих горожанах. Молодцы.
16 июня, 03:31
oostan.maksim
385153228232163
Правильно сделали. Жизнь людей дороже, В бункере все нормально
16 июня, 03:31
Василий Кнутт
269410105118
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