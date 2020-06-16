Названы отменившие парады Победы российские города

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 14 российских городах. Такое решение было принято из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса.