теракт в буденновске (1995)

В 1991-1994 годах на территории Чеченской Республики, являющейся субъектом Российской Федерации, сложилась экстраординарная ситуация: отрицалось действие Конституции Российской Федерации и федеральных законов, была разрушена система законных органов власти, созданы регулярные незаконные вооруженные формирования, оснащенные новейшей военной техникой, имели место массовые нарушения прав и свобод граждан. Осенью 1994 года ситуация в Чечне обострилась, вооруженные конфликты, возникавшие между враждующими группировками, грозились перерасти в гражданскую войну.

В декабре 1994 года федеральными силами была начата операция по разоружению незаконных вооруженных формирований, дислоцированных на территории Чеченской Республики. Желая сорвать процесс разоружения, в 1995 году многочисленные вооруженные группы объединились в единую устойчивую вооруженную организованную банду, руководителем которой назначили Шамиля Басаева. Его целью было отделение Чеченской Республики от РФ. Для этого Басаев разработал план по захвату большого количества заложников и совершения актов терроризма на территории одного из городов России, чтобы использовать это как средство воздействия на органы власти РФ.

В ночь на 14 июня 1995 года, участники банды на трех автомашинах марки КамАЗ и автомашине ВАЗ-2106, переоборудованной под автомобиль милиции, по указанию и под руководством Шамиля Басаева выехали в Ставропольский край для нападения на организации и жителей одного из городов России.

До города Буденновска Ставропольского края Басаев беспрепятственно преодолел 52 блокпоста и контрольно-пропускных пункта (КПП), утверждая, что в машинах находится "Груз-200", то есть тела убитых российских военнослужащих. Днем 14 июня колонна Басаева была остановлена на въезде в Буденновск, где сотрудники милиции (ныне полиции) потребовали предъявить к осмотру груз. Получив отказ, они направили колонну в городской отдел внутренних дел. Когда машины подъехали к ОВД, из них вышли вооруженные люди в камуфляжной форме и начали обстрел здания.

Расстреляв патрульных и заняв здание ОВД, боевики осуществили также захват ряда административных зданий города. Они беспорядочно расстреливали прохожих, проезжающие мимо автомобили и автобусы с пассажирами. Часть жителей города боевики согнали на центральную площадь к зданию администрации, сделав их заложниками. Затем они направили всех заложников в сторону городской больницы, беря по пути новых пленных и расстреливая сопротивлявшихся. Подойдя к больнице, боевики рассадили заложников на площади около нее, а сами вошли внутрь, где захватили находившихся там 450 человек медперсонала и 650 больных.

После этого они загнали большую часть заложников в подвальные помещения, которые заминировали. Минированию подверглась также расположенная вблизи главного корпуса больницы кислородная станция с наполненными кислородными блоками.

Для устрашения других заложников в первый день нападения боевиками были расстреляны шесть человек перед зданием главного корпуса больницы.

Террористы предъявили ультиматум российским властям: "Прекратить боевые действия в Чечне и вывести федеральные войска. В противном случае заложники, находящиеся в больнице, будут уничтожены".

В результате действий банды в Буденновске было прекращено движение общественного и личного транспорта, нарушено газо- и водоснабжение, телефонная связь, были закрыты промышленные и продовольственные предприятия, учреждения, школы, детские сады.

15 июня в город были стянуты милиция, внутренние войска, спецподразделения, бронетехника. Войска окружили больницу.

Боевики потребовали прибытия журналистов, а в случае не выполнения, пригрозили расстрелять заложников. Так как в оговоренное время представители прессы не появились, бандиты убили пять человек. Вскоре после этого нескольких журналистов пропустили в больницу, где они смогли взять интервью у Басаева.

Этот и следующей день с боевиками пытались вести переговоры, но они не привели к успеху.

17 июня в пять часов утра бойцы спецназа предприняли попытку пойти на штурм больницы. Основная сложность заключалась в том, что они не располагали достаточной информацией о численности и вооружении противника. Россия впервые столкнулись с терактом такого масштаба. Счет заложникам шел на тысячи, а их освобождение больше напоминало масштабную войсковую операцию, нежели рядовой штурм. Бой длился около четырех часов, но успеха не принес.

Штурмовавшие и заложники понесли большие потери . Спецназовцам удалось войти в помещение и даже частично занять первый этаж больницы, но если бы они продолжили штурм, то, скорее всего, погибли бы не десятки, а сотни людей. В ходе штурма удалось освободить 61 заложника.

Утром 18 июня начались прямые телефонные переговоры председателя правительства РФ Виктора Черномырдина с главой террористов Шамилем Басаевым.

В ходе них российские власти согласились на требования террористов. В результате переговоров также была достигнута договоренность о предоставлении отряду Басаева транспорта для переезда в Чеченскую Республику в обмен на освобождение всех заложников.

Согласно требованиям террористов, рано утром 19 июня к больнице подогнали три автобуса "Икарус" и рефрижератор с продовольствием. Однако Басаев изменил условия освобождения заложников. Согласно новым требованиям, к середине дня была сформирована группа добровольцев, которая должна была заменить заложников и служить живым щитом для террористов в пути. Группа состояла из 123 человек, в том числе 20 журналистов, трех народных депутатов РФ, представителей администрации Буденновска и Ставропольского края.

Во второй половине дня колонна с боевиками и добровольцами выехала из города. После этого все заложники покинули городскую больницу, в которой томились почти пять суток.

В ночь с 19 на 20 июня колонна достигла населенного пункта Зандак на территории Чечни.

Отпустив всех заложников, террористы скрылись . По условиям договоренности их не преследовали.

По данным управления ФСБ России по Ставропольскому краю, в результате нападения боевиков на Буденновск в заложники были захвачены более 1,5 тысячи человек, погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения. Кроме того, были сожжены и повреждены (расстреляны) 198 автомашин, подожжен Дом детского творчества, значительно пострадали здания городской больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, всего 54 объекта, 107 домовладений частных лиц. Общий ущерб составил более 95,6 миллиарда неденоминированных рублей.

При нападении на Буденновск были уничтожены 16 боевиков – девять на территории города и на подступах к аэродрому и семеро – в здании больницы. По данным Главного управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе всего в банде, которая напала на Буденновск, было 195 человек.

22 июня 1995 года в России был объявлен днем траура по жертвам акта терроризма в Буденновске.

После нападения боевиков президент РФ Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов.

Организатора теракта в Буденновске Шамиля Басаева ликвидировали в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. За прошедшие годы 18 боевиков погибли или были уничтожены, а несколько десятков участников нападения приговорили к длительным срокам заключения. В ноябре 2018 года ФСБ задержала в Москве еще одного боевика из группировки Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на Буденновск.

Расследование уголовного дела в отношении него было завершено и передано в суд в феврале 2020 года.