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Расследование дела против члена банды Басаева завершили
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РИА Новости

Расследование дела против члена банды Басаева завершили

18:51 04.02.2020 (обновлено: 21:40 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении члена банды Басаева о нападении на Буденновск в 1995 году, дело завершено и передано в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Чеченской Республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 102 (убийство, совершенное общеопасным способом, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих), ч. 2 ст. 1261 УК РСФСР (захват заложников), ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, злоумышленник 14 июня 1995 года в составе банды под руководством Шамиля Басаева совершил вооруженное нападение на жителей и организации города Буденновска Ставропольского края, в результате которого погибли 129 и ранения получили 317 человек, захвачены и удерживались в заложниках 1586 граждан.
В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, нападали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317 человек.
В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.
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Чеченская республикаШамиль БасаевБуденновскПроисшествия
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