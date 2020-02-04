Расследование дела против члена банды Басаева завершили

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении члена банды Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении члена банды Басаева о нападении на Буденновск в 1995 году, дело завершено и передано в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ

"Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Чеченской Республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 102 (убийство, совершенное общеопасным способом, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих), ч. 2 ст. 1261 УК РСФСР (захват заложников), ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленник 14 июня 1995 года в составе банды под руководством Шамиля Басаева совершил вооруженное нападение на жителей и организации города Буденновска Ставропольского края, в результате которого погибли 129 и ранения получили 317 человек, захвачены и удерживались в заложниках 1586 граждан.

В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, нападали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317 человек.