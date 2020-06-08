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2020-06-08T10:59
https://ria.ru/20200608/1572596693.html
Греция против Турции: поможет ли Вашингтон Афинам
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РИА Новости

Греция против Турции: поможет ли Вашингтон Афинам

08:00 08.06.2020 (обновлено: 10:59 08.06.2020)
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© AP Photo / Giannis PapanikosОфицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
© AP Photo / Giannis Papanikos
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Посол Турции в Афинах Бурак Озюгергин заверил, что его страна хочет добрососедских отношений с Грецией, неоднократно предлагала обсудить спорные вопросы, включая разграничение морских зон, и по-прежнему настроена на диалог. Комментарий дипломата стал ответом на ряд крайне резких высказываний греческих и кипрских государственных деятелей последних дней.
Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что за свою агрессивную политику Турция должна быть лишена статуса кандидата в ЕС.
Трудно сказать, что более смехотворно для Анкары, десятилетиями сидящей в прихожей Евросоюза, — данная угроза или недавнее предупреждение министра обороны Греции о готовности к военному конфликту с турками.
В свою очередь, у греков и киприотов причины нервничать весьма серьезные: Турция продолжает разведку месторождений нефти и газа в Восточном Средиземноморье, вторгаясь в сферу интересов Афин и Никосии. В конце 2019 года ЕС даже ввел санкции — правда, откровенно мягкие — за буровую деятельность в исключительной экономической зоне Кипра.
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На этот раз скандал поднялся из-за опубликованных государственной турецкой нефтяной компанией заявок на лицензии для работы вблизи греческих островов. Афины обвинили Анкару в геологоразведке на их континентальном шельфе и в стремлении "присвоить себе суверенные права Греции".
И хотя на словах греческие власти за поддержкой обращаются к Европе, главные их надежды на благополучное разрешение проблемы связаны, без сомнения, с США. Собственно, заявление министра обороны — это попытка привлечь внимание к сложившейся ситуации старшего партнера по НАТО.
Эксперты оценивают шансы на переход греко-турецкого противостояния в горячую фазу как весьма низкие. И дело не только в том, что военный конфликт между членами североатлантического альянса недопустим. В конце концов, это ничуть не помешало им в 1974 году на Кипре. Да и в настоящее время пограничные инциденты в воздухе и на море между двумя странами — обычное дело.
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Не менее важно, что у Греции практически нет шансов против Турции, чьи вооруженные силы входят в первую десятку самых мощных армий мира и при этом постоянно участвуют в самых разных военных операциях. Греки же не воевали давно и объективно куда слабее турок в военном отношении.
Так что их надежды на помощь США, которые должны поставить на место зарвавшегося Эрдогана, абсолютно понятны.
Беда в том, что для Соединенных Штатов эта история также крайне неудобна и грозит скорее очередными потерями, нежели выгодами.
Давно ушли в прошлое времена, когда Вашингтон имел возможность легко добиться от Анкары нужного шага и решения — приказав, выторговав или просто стукнув по столу кулаком. Турецкие власти неоднократно демонстрировали не просто вопиющее пренебрежение поступающими из-за океана распоряжениями, но и готовность бросить вызов США. Закупка российских ЗРК С-400 — несмотря на огромные усилия американцев по срыву сделки — далеко не единственное тому подтверждение.
Логотип НАТО
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Да и в целом современная Турция отличается подчеркнутой самостоятельностью и амбициозностью, временами переходящими в авантюризм: военные операции в Сирии и Ливии, использование мигрантов как рычаг давления на Европу, активное и зачастую бесцеремонное утверждение лидерства на Ближнем Востоке, теперь вот еще разведка природных ресурсов с явным провоцированием соседей.
Не все и не всегда у Анкары проходит гладко и по плану. Хватает проблем, неудач и необходимости идти на уступки там, где хотелось бы просто диктовать свою волю. Достаточно вспомнить недавние разбирательства с Россией из-за Идлиба. Тем не менее Эрдоган стремится по максимуму использовать разворачивающийся в мире большой геополитический передел для повышения державного статуса и влияния своей страны. А уж избавления от любого намека на подчиненные отношения с США это касается в первую очередь.
Так что принуждение турецкого руководства к отступлению от намеченных целей в Восточном Средиземноморье может стать для американцев крайне нетривиальной задачей. А в свете того, что Штаты вынуждены параллельно решать массу других сложнейших проблем (причем не только во внешней, но и во внутренней политике), надежды греков на их деятельную и результативную помощь могут и вовсе оказаться пустыми.
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Это, разумеется, станет очередным ударом по сверхдержавному престижу Вашингтона, но вряд ли таким уж фатальным — на общем фоне развивающихся событий.
Самое неприятное ждет именно Афины.
В последние годы Греция изменила своему особому позиционированию, в рамках которого членство в ЕС и НАТО дополнялось традиционно добрыми отношениями с Россией. Руководство страны приняло жесткий проамериканский вектор (даже в ущерб отношениям с Европой) и пошло на конфронтацию с Россией. Так что теперь реальной помощи — а не ритуальных слов поддержки — в противостоянии с Турцией Афинам ждать просто неоткуда.
Странноватый выбор греческих властей — делать безальтернативную ставку на явно слабеющего гегемона в период масштабных перемен в мире — похоже, окажется куда более рискованным и потенциально проигрышным, нежели державный авантюризм Эрдогана.
Беженец и сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
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Турция грозит Европе ордой мигрантов, чтобы та "повлияла на Россию"
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Никос АнастасиадисНАТОЕвросоюзГрецияТурцияСШААвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Вашингтон никому не поможет. Но я не против, что бы эти страны влезли в мясорубку.
8 июня, 11:02
Арсений Новиков
2722019
Так они живут в долг, убери с их экономики дотации и инвестиции, то страна реально грохнет.
8 июня, 12:52
АНАсыл Назарбаев
1111006
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