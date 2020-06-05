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2020-06-05T10:36
https://ria.ru/20200605/1572497191.html
Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией
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РИА Новости

Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией

08:15 05.06.2020 (обновлено: 10:36 05.06.2020)
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© AP Photo / Petros KaradjiasМинистр обороны Греции Никос Панайотопулос
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос
© AP Photo / Petros Karadjias
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос. Архивное фото
АФИНЫ, 5 июн — РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины для защиты своих суверенных прав готовы ко всему, в том числе и к военным действиям против Анкары.
"Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", — сказал он в интервью телеканалу Star.
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На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил: "Именно так!"
"Он сказал, что мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", — подчеркнул министр.
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В среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил руководству Европейского союза письмо в связи с "турецкими провокациями".
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Между тем накануне президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Анкаре сообщил, что Турция и ПНС Ливии намерены проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.
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Кириакос МицотакисНикос ДендиасСредиземное мореЛивияГрецияТурцияВ мире
Популярные комментарии
Братьям православным нужно помогать.
5 июня, 09:31
Виталик Т
371221344
Греки готовы..😂
5 июня, 08:58
skalin26
85011010
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