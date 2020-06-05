Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией

"Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", — сказал он в интервью телеканалу Star.
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На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил: "Именно так!"
"Он сказал, что мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", — подчеркнул министр.
Несколько дней назад в правительственной газете Турции опубликовали заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов вблизи греческих островов.
В понедельник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права другой страны, и назвал произошедшее провокацией, так как речь идет о греческом континентальном шельфе.
В среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил руководству Европейского союза письмо в связи с "турецкими провокациями".
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Греция заявила, что возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а к европейско-турецкому кризису.
Между тем накануне президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Анкаре сообщил, что Турция и ПНС Ливии намерены проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.