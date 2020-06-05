Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией

АФИНЫ, 5 июн — РИА Новости. Министр национальной обороны Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины для защиты своих суверенных прав готовы ко всему, в том числе и к военным действиям против Анкары

"Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", — сказал он в интервью телеканалу Star.

На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил: "Именно так!"

"Он сказал, что мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", — подчеркнул министр.

Несколько дней назад в правительственной газете Турции опубликовали заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов вблизи греческих островов.

В понедельник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права другой страны, и назвал произошедшее провокацией, так как речь идет о греческом континентальном шельфе.

В среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил руководству Европейского союза письмо в связи с "турецкими провокациями".

Греция заявила, что возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а к европейско-турецкому кризису.