Посол Турции в Афинах подтвердил готовность обсудить спорные вопросы

"Соседям никогда не поздно не только вести диалог, но и слушать друг друга. Ключ в том, чтобы иметь возможность говорить друг с другом", а не друг о друге. Честно говоря, мы хотим иметь добрососедские отношения с Грецией. Нет такой большой проблемы, которую две страны не могут преодолеть", - сказал турецкий посол в интервью агентству Спутник Греция, отвечая на вопрос, не беспокоит ли его возможность "горячего инцидента" в Эгейском море.