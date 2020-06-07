Посол Турции в Афинах подтвердил готовность обсудить спорные вопросы

В последние месяцы растет напряженность в греко-турецких отношениях. Последним примером стала публикация в турецкой правительственной газете заявок Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) о проведении исследований в районах греческого континентального шельфа. Советник премьер-министра Греции по национальной безопасности, а затем и министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявили в последние дни о готовности, если потребуется, дать военный ответ Турции.
"Соседям никогда не поздно не только вести диалог, но и слушать друг друга. Ключ в том, чтобы иметь возможность говорить друг с другом", а не друг о друге. Честно говоря, мы хотим иметь добрососедские отношения с Грецией. Нет такой большой проблемы, которую две страны не могут преодолеть", - сказал турецкий посол в интервью агентству Спутник Греция, отвечая на вопрос, не беспокоит ли его возможность "горячего инцидента" в Эгейском море.
Озюгергин сказал, что до подписания Меморандума о взаимопонимании с Ливией Турция приглашала всех к диалогу, но не получила ответа. Однако и сейчас Анкара по-прежнему готова к переговорам, сказал посол.
"До подписания Меморандума о взаимопонимании с Ливией Турция неоднократно приглашала все заинтересованные стороны договориться о консенсусе, основанном на равенстве, и по-прежнему остается готовой к переговорам. Вы не можете отмалчиваться на призывы к сотрудничеству, а затем выражать недовольство, когда государства предпринимают неизбежные шаги для защиты своих национальных интересов. Это именно то, что произошло", - сказал посол.
По его словам, Турция готова к "справедливому и мирному" решению все нерешенных вопросов, включая разграничение морских зон.
"Наши позиции по вопросам Восточного Средиземноморья, включая вопрос демаркации, Кипра, разведки и разработки углеводородов, Ливии, а также всего региона, известны и ясны. Мы в разное время и на разных уровнях заявляли, что планируем исследования и буровые работы на нашем континентальном шельфе, пределы которых определяются в соответствии с принципами международного права и применимого права. Координаты нашего континентального шельфа уже переданы в ООН", - заявил посол.
"Учитывая это, Турция сегодня готова, как и в прошлом, достичь справедливого, честного и мирного решения всех нерешенных вопросов, включая справедливое разграничение морских юрисдикций со всеми прибрежными государствами, которые она признает и с которыми имеет дипломатические отношения", - сказал Озюгергин.
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При этом Турция не признает Кипр, часть территории которого оккупирована турецкими войсками. "В действительности, греческой стороне на самых высоких уровнях было объявлено, что мы готовы начать диалог о делимитации морских границ в соответствии с международным правом. Однако наши предложения остались без ответа и по сей день. Напоминаю, что обязанность сотрудничества в рамках международного права не является односторонним обязательством", - сказал посол.
На вопрос о сотрудничестве посольства Турции с МИДом Греции, Озюгергкин ответил, что "диалог является тесным и регулярным", и хотя между Турцией и Грецией существуют давние разногласия в разных областях, есть устоявшиеся каналы для обсуждения этих вопросов в рамках международного права.
"Я действительно верю, что мы преодолеем гораздо большую дистанцию, если начнем относиться друг к другу как к соседям, а не как к конкурентам или даже к противникам", - сказал посол.
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