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Греция продолжит требовать репарации от Германии
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РИА Новости

Греция продолжит требовать репарации от Германии

22:47 12.02.2020
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© Официальный сайт Министерства иностранных дел ГрецииМинистерство иностранных дел Греции, архивное фото
Министерство иностранных дел Греции, архивное фото
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
АФИНЫ, 12 фев – РИА Новости. Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, и о возвращении оккупационного займа, заявил министр иностранных дел Никос Дендиас в среду после завершения заседания Национального совета по внешней политике. Его заявление распространила пресс-служба МИД.
"Я проинформировал членов Совета по внешней политике о греческом ответе немецкому правительству относительно требования репараций и компенсаций и выплаты оккупационного займа", - сказал Дендиас.
"Греческий ответ немецкой стороне заключается в том, что для Греции этот вопрос не считается решенным. Наши претензии остаются действующими и предъявляемыми, это мы передаем во всех тонах", - сказал министр.
Дендиас сообщил, что проинформировал совет о ситуации в Восточном Средиземноморье, "провокационных действиях Турции", необоснованных и юридически несостоятельных обвинениях.
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"Тем не менее я объяснил, что Греция по-прежнему привержена сохранять открытые каналы связи", - сказал глава МИД.
"Что касается Ливии, я проинформировал о серии контактов с третьими странами и создании фронта взаимопонимания и общего понимания грубых нарушений международного права, имеющихся в соглашениях между Турцией и Триполи", - сказал он.
Дендиас также сообщил, что 24 февраля в Салониках пройдет встреча министров иностранных дел балканских стран и стран-членов ЕС, посвященная процессу вступления стран Западных Балкан в Евросоюз.

Военные репарации

Парламент Греции 17 апреля 2019 года принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну.
Помимо этого, Греция оценивает компенсации за гибель и увечья людей более чем в 107,2 миллиарда евро.
Правительство требует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий.
Согласно докладу межпартийной комиссии, на основании которого принята резолюция, в годы Второй мировой войны Греция потеряла 558 тысяч человек убитыми, 880 тысяч человек стали инвалидами. Жертвами войны стали 19,7% населения страны, составлявшего в 1939 году 7,335 миллиона человек.
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Посол Греции в Берлине 3 июня 2019 года передал в МИД Германии ноту, в которой правительство Греции призвало немецкую сторону начать переговоры для урегулирования нерешенного вопроса выплаты Германией военных репараций и компенсаций.
Германия отвергает все требования Афин. Немецкие чиновники утверждают, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году.
Несколько месяцев назад было опубликовано фундаментальное издание "Требования возмещения немецких долгов перед Грецией. От Первой мировой войны и Второй мировой войны через архивные документы Министерства иностранных дел".
Автор книги, сотрудник МИД Греции Арис Радиопулос заявлял РИА Новости, что в годы оккупации Греция была разграблена, немцы вывезли огромные богатства, оставив опустошенную страну, а с первого дня после освобождения Афины были в финансовой зависимости от Германии. Это поясняет, почему не выдвигались в жесткой форме требования репараций раньше, сказал он.
По его мнению, окончательная сумма репараций должна быть определена при урегулировании вопроса.
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Никос ДендиасВторая мировая война (1939-1945)МИД Греции‎ГерманияГрецияВ мире
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