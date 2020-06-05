Максим Фадеев представил нового артиста

"Пожалуй, сейчас я испытываю лучшие чувства за долгий период времени, в последний раз я испытывала похожие чувства, когда писала этот трек. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали то, что вложено в него. Тут мой мир, я так его вижу и приглашаю вас заглянуть в него. Всего лишь нужно закрыть глаза", – рассказала в инстаграме об этой работе Кочуровой.