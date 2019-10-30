Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T13:29Z
https://ria.ru/20191030/1560390396.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156039/07/1560390783_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_8aebafa607f7853b3e699b6dad77ca95.jpg
РИА Новости
Культура

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами

13:08 30.10.2019 (обновлено: 13:29 30.10.2019)
451845
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал на ютьюбе видеообращение, в котором сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA.

"Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение расторгнуть контракты со всеми его музыкантами без исключения. Весь контент мы отдали своим уже бывшим артистам в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться и с которыми идут судебные споры", — заявил Фадеев.

Продюсер решил реструктуризировать лейбл и создать небольшую компанию, нацеленную на эксклюзивность и результат.
По словам Фадеева, теперь он будет представлять одного или двух артистов в год, а не 30, как раньше.
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
24 октября, 21:07Культура
Максим Фадеев прокомментировал скандал с Наргиз
46198117877887
КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесМаксим ФадеевYouTube
Рекомендуем
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Актриса Лидия Вележева
Вележева прокомментировала инцидент со снятием с рейса
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Пенсия
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
Зрители ушли с "пьяного" концерта Наргиз в Уссурийске
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Кадр из сериала Сваты
Федор Добронравов рассказал подробности о новом сезоне "Сватов"
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Мясо
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 40 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
Лента новостейМолния