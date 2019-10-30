Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами

"Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение расторгнуть контракты со всеми его музыкантами без исключения. Весь контент мы отдали своим уже бывшим артистам в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться и с которыми идут судебные споры", — заявил Фадеев.