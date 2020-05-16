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Культура
2020-05-16T16:06
https://ria.ru/20200516/1571548302.html
Фадеев назвал причину роспуска лейбла MALFA
https://cdn23.img.ria.ru/images/154993/59/1549935950_0:101:2886:1724_1036x0_80_0_0_85916956bfeea1a0a435ca39a9ffb618.jpg
РИА Новости

Фадеев назвал причину роспуска лейбла MALFA

14:18 16.05.2020 (обновлено: 16:06 16.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев рассказал, почему распустил свой музыкальный лейбл MALFA.
По его словам, причиной стало "системное воровство" со стороны менеджеров. Так, из студии стали пропадать камеры, шнуры и другое оборудование, объяснил музыкант в фильме "Фадеев наносит ответный удар" на телеканале Premier.
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Кроме того, отметил Фадеев, на лейбл стал попадать "непонятный контингент".
"Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь: "Я все знаю", тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500-600 тысяч — и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку", — рассказал продюсер.
Он подчеркнул, что реализовать его мечту о настоящей команде так и не удалось.

"Не получилось, не склеилась эта ваза. Поэтому я посчитал, что это не мой путь. Я закрыл это — и счастлив", — сказал он.

В конце октября Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA. Тогда он заявлял, что решил реструктуризировать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность и результат.
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