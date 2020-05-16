Фадеев назвал причину роспуска лейбла MALFA

"Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь: "Я все знаю", тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500-600 тысяч — и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку", — рассказал продюсер.