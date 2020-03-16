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2020-03-16T14:11+0300
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"Болото с жабами": Фадеев объяснил, почему распустил лейбл MALFA
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РИА Новости

"Болото с жабами": Фадеев объяснил, почему распустил лейбл MALFA

13:09 16.03.2020 (обновлено: 14:11 16.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Максим Фадеев
Режиссёр Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев в эфире телеканала НТВ рассказал, почему расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA.
По словам музыканта, это решение было самым правильным в его жизни.

"Там не было течения уже. Это было болото, в котором квакали жабы", — сказал он.

Фадеев отметил, что, несмотря на миллиардный оборот, компания прекратила свое существование.

"Это было серьезно, просто, наверное, каждое русло может подсохнуть. Здесь произошло то самое", — заключил продюсер.

В конце октября 2019-го Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA. Продюсер решил реструктуризировать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность и результат.
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99163264
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