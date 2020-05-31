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Всемирный день без табака
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РИА Новости

Всемирный день без табака

04:05 31.05.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЗнак "Курить запрещено"
Знак Курить запрещено
© РИА Новости / Павел Лисицын
Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) – это международная акция по борьбе с курением, которая ежегодно проводится во всем мире 31 мая. День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.
По данным ВОЗ, употребление табака является одной из значительных угроз для здоровья. Табак убивает до половины употребляющих его людей. Ежегодно употребление табака приводит к смерти более восьми миллионов человек, из них более семи миллионов человек, являвшихся потребителями или бывшими потребителями табака, и более 1,2 миллиона некурящих людей, подвергавшихся воздействию вторичного табачного дыма. Люди умирают от связанного с табаком инфаркта миокарда, инсульта, рака, болезни легких и других болезней. Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире живет в странах с низким и средним уровнем дохода. В некоторых из них дети из бедных семей часто работают на табачных плантациях для того, чтобы обеспечивать доход для семьи. Эти дети особенно уязвимы к "болезни зеленого табака", вызываемой никотином, который впитывается через кожу при обработке влажных табачных листьев.
Употребление табака наносит существенный экономический ущерб, который, в частности, выражается в виде значительных расходов на здравоохранение, а также в виде утраты человеческого капитала в результате обусловленных употреблением табака заболеваемости и смертности.
Помимо вреда для здоровья человека, в ВОЗ отмечают, что табак также негативно воздействует на окружающую среду. Табачные отходы содержат более семи тысяч токсических химических веществ, включая канцерогены. Две трети из 15 миллиардов продаваемых ежедневно сигарет выбрасываются в природу. На сигаретные окурки приходится 30-40% всех предметов, подбираемых во время уборок прибрежных и городских районов.
Правительства стран принимают меры борьбы против табака, сформулированные в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), которая вступила в силу в феврале 2005 года.
В настоящее время участниками конвенции являются 182 страны и территории.
Этот основанный на фактических данных договор подтверждает право людей на высокий уровень здоровья, обеспечивает юридические основы для международного сотрудничества в области здравоохранения и устанавливает высокие стандарты для соблюдения этого договора.
В 2008 году ВОЗ ввела комплекс практических мер для расширения масштабов осуществления положений Рамочной конвенции ВОЗ на местах – комплекс мер MPOWER. Каждая мера MPOWER соответствует, по меньшей мере, одному положению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.
Комплекс мер MPOWER предусматривает осуществление странами следующих стратегий: Monitor – мониторинг потребления табака; Protect – защита людей от табачного дыма; Offer – предложение помощи в целях прекращения употребления табака; Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком; Enforce – обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий; Raise – повышение налогов на табачные изделия.
ВОЗ отмечает, что антитабачные усилия правительств помогают спасать жизни и сохранять здоровье людей: в 2018 году в мире было зафиксировано 1,337 миллиарда потребителей табака, что на 60 миллионов меньше, чем в 2000 году. Причиной стало сокращение количества потребителей среди женщин – с 346 миллионов до 244 миллионов. При этом количество потребителей табака среди мужского населения возросло примерно на 40 миллионов и составило 82% от общего числа потребителей табака в мире. Примерно в 60% стран потребление табака снижается уже с 2010 года.
В России курение является одной из самых распространенных вредных привычек и представляет собой серьезную проблему.
Активные меры по борьбе с курением в России начались 20 лет назад, и за это время курильщики заметно потеряли в правах. В 2001 году в стране вступил в силу первый федеральный закон "Об ограничении курения табака". За время своего существования он претерпел шесть редакций.
1 июня 2013 года на смену ему пришел новый федеральный закон – "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", запрещающий курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение детей в употребление табака.
Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках и в самолетах. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах. C 1 октября 2019 года было запрещено курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
В декабре 2019 года президент России подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов, однако у них должны быть непрозрачные стены и они должны быть оснащены системой вентиляции.
В ноябре 2019 года правительством России была утверждена внесенная Минздравом антитабачная концепция, рассчитанная на 2019-2030 годы. Она предполагает снижение потребления табака до пяти процентов среди населения и дальнейшее последовательное выведение этой продукции с рынка после 2050 года.
Статистика показывает эффективность разумных ограничений в борьбе с курением. По данным глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), в 2009 году число курильщиков в России составляло 39% взрослых (43,9 миллиона человек): 60% мужчин и 21,7% женщин. К 2016 году, по данным того же опроса, число курильщиков сократилось до 30,5% взрослых (36,4 миллиона человек): около 50% мужчин и 14,5% женщин. Тем не менее, по оценке Минздрава РФ, в России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 до 400 тысяч граждан.
По данным министерства здравоохранения, в 2019 году в России курили около 29% граждан, при этом с начала реализации антитабачной кампании количество курильщиков в стране снизилось на 21%. По данным Росстата, в стране ежедневно курят 22% мужчин и женщин старше 15 лет, избавились от вредной привычки 10%, 62,8% никогда не курили. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия. По итогам 2018 года в 47 российских регионах траты на табак сократились, еще в четырех не изменились.
По данным социологического опроса, в 2018 году лидерами рейтинга самых курящих городов России стали Брянск, Москва, Краснодар, Волгоград, Иваново. В десятку также вошли такие города как Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов.
В 2020 году Всемирный день без табака посвящен теме защиты подрастающих поколений с особым акцентом на "защиту молодых граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии и профилактику употребления ими табака и никотина".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Всемирный день без табакаВОЗСправкиВ мире
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