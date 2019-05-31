Россияне стали меньше курить, заявили в Минздраве

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Распространенность табака среди россиян значительно снизилась, однако около 29% граждан продолжают курить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

Во всем мире 31 мая проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

"Согласно данным ВЦИОМ, распространенность потребления табака (курения сигарет) среди взрослого населения в России снизилась с 38% в 2011 году до 29% в 2018 году", - говорится в сообщении.

При этом возраст, в котором дети приобщаются к табаку, увеличился в России за последние 20 лет, если раньше дети начинали курить до 10 лет, то сейчас пробуют табак в 13-14 лет, уточнили в пресс-службе.

В целом, наблюдается существенное снижение распространенности потребления табака среди детей – за последние 10 лет почти в 2 раза меньше подростков стали курить, подчеркнули в Минздраве.

А вот распространенность электронных средств доставки никотина в России среди детей 13-15 лет значительно выше, чем среди подростков старше 15, так как подобная продукция похожа на современные гаджеты, которые как раз и привлекают эту возрастную группу, отметили в пресс-службе.