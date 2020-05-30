Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде

Crew Dragon (другое название Dragon 2) – первый коммерческий пилотируемый аппарат , предназначенный для доставки экипажей и грузов на МКС.

Разработан компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.

В 2011 году по завершении работы многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle США лишились возможности самостоятельных пилотируемых полетов. Американских астронавтов на МКС доставляют российские корабли "Союз".

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов.

В ноябре 2013 года НАСА запустило программу CCTCap (Commercial Crew Transportation Capability), в рамках которой частным компаниям были выделены миллионы долларов на разработку новых проектов технологий доставки астронавтов на орбиту.

В сентябре 2014 года SpaceX стала одной их двух компаний, получивших контракт на разработку пилотируемого космического корабля. На тот момент SpaceX уже имела многоразовый корабль Dragon, который с 2012 года используется для доставки грузов на МКС и возвращения их с орбиты. В мае 2014 года компания SpaceX представила пилотируемую капсулу Dragon и получила от НАСА 2,6 миллиарда долларов на завершение разработки Crew Dragon.

Crew Dragon представляет собой корабль-капсулу и является улучшенной версией грузового корабля Dragon.

Его длина (высота) – 8,1 метра, диаметр – 4 метра, герметичный объем – 9,3 кубических метра.

Полезная нагрузка – 6 000 килограмм, возврат полезной нагрузки – 3 000 килограмм.

Crew Dragon состоит из герметичной капсулы для перевозки людей и отделяемого служебного модуля. В капсулу интегрированы двигатели SuperDraco, которые позволяют осуществлять маневрирование в космосе. Аппарат рассчитан на экипаж из семи человек. Корабль также оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии.

В отличие от грузового Dragon, стыковка которого с МКС осуществляется при помощи манипулятора, пилотируемый корабль будет причаливать к станции в автоматическом режиме. Для посадки корабль Crew Dragon использует четыре парашюта.

Посадка производится в океан.

Специально для экипажа Crew Dragon в SpaceX разработали новый костюм. Это цельный комбинезон, предназначенный для ношения внутри космического корабля. Основные материалы – тефлон и номекс. Костюм обеспечивает астронавту больший комфорт и меньше сковывает движения, чем скафандры, которые использовали для миссии Space Shuttle.

2 марта 2019 года компания Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос частный космический корабль Crew Dragon. В первый тестовый полет на МКС в нем отправился манекен по имени Рипли, названный в честь главной героини фильма "Чужой".

3 марта в 13.56 мск космический корабль Crew Dragon провел успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Первым в него вошел канадский астронавт Давид Сен-Жак, вторым – россиянин Олег Кононенко.

Они в противогазах взяли пробы воздуха в новом корабле. Третьей в космическом корабле побывала американка Энн Макклейн.

8 марта в 10.32 мск Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от станции и направился на Землю. В 16.45 мск он благополучно приводнился в Атлантическом океане, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме. Аппарат вернул на землю около 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов на орбите, на Землю также вернулся манекен Рипли.

Для начала пилотируемых испытаний SpaceX было необходимо продемонстрировать работу системы эвакуации корабля на случай аварийного старта. В апреле 2019 года в ходе наземного огневого испытания этой системы произошел взрыв , что привело к задержке дальнейших испытаний.

18 января 2020 года состоялось испытание системы эвакуации пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта. Через 1,5 минуты после старта была дана команда на отключение двигателей ракеты-носителя. Получив сигнал об "аварийной ситуации", корабль самостоятельно отстыковался от несущей его ракеты и после включения встроенных в его капсулу восьми двигателей Super Draco отошел от ракеты на безопасное расстояние. Посадка корабля, как и планировалось, произошла в Атлантическом океане в 32 километрах от побережья Флориды через 9 минут после старта.

Планировалось , что первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon состоится вечером 27 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Он должен был доставить на МКС Дага Херли и Боба Бенкена. Астронавты НАСА успели занять места в капсуле, а первую ступень ракеты Falcon-9, которая выводит корабль на орбиту, заполнили топливом.

Менее чем за 20 минут до старта полет был отменен из-за погодных условий. Следующая попытка будет осуществлена 30 мая.

Это будет первый американский пилотируемый полет за девять лет.