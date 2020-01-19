Crew Dragon приводнился в Атлантике

ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Капсула новейшего корабля Капсула новейшего корабля Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане после испытания системы эвакуации на случай аварийного старта, SpaceX и НАСА ведут прямую трансляцию испытания.

"Все пока выглядит как прекрасное испытание", - сообщила представитель SpaceX по окончании теста.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 18.30 мск.

Через 1,5 минуты после старта была дана команда на отключение двигателей ракеты-носителя. Получив сигнал об "аварийной ситуации", корабль самостоятельно отстыковался от несущей его ракеты и после включения встроенных в его капсулу восьми двигателей Super Draco отошел от ракеты на безопасное расстояние. Посадка корабля, как и планировалось, произошла в Атлантическом океане в 32 километрах от побережья Флориды через 9 минут после старта. После приводнения к операции по спасению корабля и будущего экипажа приступили специалисты НАСА и ВВС США. Ожидается, что операция по извлечению корабля и доставке его на побережье займет около двух часов.

SpaceX создает пилотируемый корабль Crew Dragon на базе грузового корабля Dragon по заказу НАСА. В марте 2019 года корабль в беспилотном режиме совершил полет на МКС, после чего успешно вернулся на Землю. Для начала пилотируемых испытаний SpaceX необходимо продемонстрировать работу системы эвакуации корабля на случай аварийного старта. В минувшем апреле в ходе наземного огневого испытания этой системы произошел взрыв, что привело к задержке дальнейших испытаний.